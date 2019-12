Joselito: cien años de gloria

La rueda de prensa convocada en la Casa de Hermandad de la Macarena había despertado una gran expectación. Se trataba de exponer el ambicioso programa de actos organizado por la hermandad y la Cátedra Sánchez Mejías de la Universidad Hispalense para conmemorar el centenario de la trágica muerte de Joselito El Gallo en la plaza de Talavera de la Reina. El poder de convocatoria de la cofradía de San Gil –que hizo el resto- se vio subrayado por la asistencia de las autoridades que ocuparon plaza de oyentes para conocer de primera mano esa declaración de intenciones que, de alguna forma, refresca la importancia taurina, social, histórica y hasta devocional de una de las figuras más relevantes para entender la historia de la ciudad de Sevilla en el primer cuarto del siglo XX.

José Antonio Fernández Cabrero, hermano mayor de la Macarena, vinculó el centenario de la trágica muerte de Gallito al programa de actos del 425 aniversario de la propia corporación de la Madrugada sevillana –que se cumple en 2020- aunque quiso darle un matiz especial. “La importancia de José y el respeto, la consideración y el acto de justicia que merece el hombre, el hermano, el oficial de junta y el torero, hace que nos adelantamos”, señaló Cabrero. “Es un centenario que va más allá de una escultura” afirmó el hermano mayor recalcando que “la figura de José no se comprende sólo como torero; pero es que la hermandad de la Macarena tampoco se entiende del todo sin figuras como Rodríguez Ojeda y Ojeda tampoco se entiende sin Joselito”, explicó Fernández Cabrero.

El máximo responsable de la cofradía de la Macarena fue mucho más allá: “esta Hermandad tenía una deuda con Joselito El Gallo”. Y esa deuda tendrá un tributo visible en la escultura que ya prepara Manuel Martín Nieto. “Salvo en Gelves o San Fernando, Joselito no contaba con una escultura en Sevilla y no lo he podido comprender nunca; esta hermandad y su junta de gobierno, con la ayuda impagable de la cátedra Sánchez Mejías y la comisión nombrada será capaz de lograrlo”, sentenció el hermano mayor.