La Algaba erigirá una estatua a Curro Romero

Curro Romero sigue ensanchando su leyenda y el amplísimo catálogo de recuerdos y reconocimientos que subrayan su trayectoria en los ruedos. El pueblo de La Algaba se dispone a inaugurar un monumento en recuerdo del genial camero que constituirá la guinda de la reurbanización del entorno de su plaza de toros, mitad construida de obra y la otra mitad como evocación de aquellos efímeros cosos de carros que se montaban en el propio casco de la población.

El espacio será rotulado como ‘Alcalde José María Torres Zapico’, regidor algabeño que se distinguió su apoyo a las novilladas de promoción y las capeas populares, que reintrodujo en el programa de la feria y las fiestas de septiembre. Esa vinculación taurina se verá reforzada con el estreno del monumento de Curro Romero que será inaugurado el próximo uno de abril en un acto al que se espera la presencia del propio Faraón para descubrir esta estatua –obra del artista local Miguel Ángel Domínguez Velázquez- que se uniría a la que ya recuerda su figura junto a la plaza de la Maestranza, firmada por el escultor Antonio Gavira.

El Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla) ha destinado más de 700.000 euros, procedentes del Plan Contigo de la Diputación de Sevilla y de fondos propios, a reurbanizar el entorno del coso taurino eliminando el antiguo vallado para incorporar el entorno al espacio público. También se está eliminando la superficie de albero, acompañado de una renovación del alcantarillado, el alumbrado público, la red de riego de plantaciones y abastecimiento para fuentes de agua potable y nuevos aseos. La reurbanización se está completando con bancos, papeleras, farolas y repintado, entre otros. También se está reformando el acceso a la zona de carros y creando aseos adaptados. De la misma forma se ha impermeabilizado el graderío, ha señalado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Un adiós inesperado

Hay que recordar que la figura de Curro Romero está indisolublemente unida a la localidad de La Algaba en cuyo ruedo hizo su último paseíllo –vestido de corto- en un festival organizado a beneficio de ANDEX en el que actuó mano a mano con Morante de la Puebla. Aquel festejo no estuvo exento de cierta polémica y fue la consecuencia remota –entre otros avatares- del cambio de timón que se había obrado en la gerencia del coso maestrante a raíz del fallecimiento de Diodoro Canorea y el aterrizaje de su hijo Eduardo y su yerno Ramón Valencia.

La muerte había sorprendido al bueno de don Diodoro preparando la que, a la postre, sería la ultima Feria de Abril de Curro Romero, la del año 2000. Unos meses después, en la feria de San Miguel, se produjeron las sucesivas incomparecencias de José María Manzanares, Morante de la Puebla y Curro Romero en el cartel previsto para el 23 de septiembre provocando una indisimulada tensión con los nuevos gestores.

Curro Romero y Morante de la Puebla quisieron oficiar una suerte de desagravio ofreciéndose a actuar mano a mano en un festival a beneficio de Andex para el que se pretendía contar con el ruedo de la Maestranza. Eduardo Canorea y Ramón Valencia desestimaron el empeño sin que faltara un cruce de declaraciones. “No me voy a arrastrar porque no soy una caja de pescao”, declaró el Faraón en una recordada rueda de prensa en la que, acompañado de Morante, explicó los avatares de aquel famoso festival que se había organizado en parte para compensar a la afición sevillana por la espantada septembrina.

El evento tuvo que ser trasladado al peculiar coso algabeño sin que casi nadie pudiera barruntar entonces, el 22 de octubre de 2000, que aquella misma noche Curro Romero anunciaría su retirada en los micrófonos de Radio Nacional. El propio Faraón de Camas reconoció que la tremenda voltereta sufrida por Morante de la puebla en el transcurso del festejo le había hecho reflexionar. Pero algo debía rumiar ya el camero. Su trayectoria había estado indisolublemente unida a Diodoro Canorea; pero todo había cambiado. En esa tesitura, con el dudoso horizonte de su contratación en la Feria de Abril de 2001, era mejor dejarlo.

Lo demás ya está en la historia. Ya había caído la noche y los teléfonos empezaban a echar humo. Curro anunciaba su retirada de los ruedos precisando que estaría dispuesto a torear algunos festivales. Su último traje de luces, un precioso terno -un precioso terno verde y oro- se lo había ceñido en la plaza de Murcia el 10 de septiembre de aquel año. Después del 22 de octubre de 2000 no volvería a ponerse delante de ninguna res brava.