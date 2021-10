La difusión de la Tauromaquia a debate: la presencia del toro en los medios y las redes

Periodistas y aficionados han abogado por un mayor acercamiento del mundo de los toros a los más jóvenes y a la sociedad en general a través de las redes sociales, los nuevos formatos de contenido como el podcast y las plataformas de televisión. Es lo que se desprende de las conclusiones del foro organizado por el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), en colaboración con la Asociación para el Progreso de la Comunicación (APC) que debatió este jueves –bajo la moderación del periodista Francisco Gallardo- sobre estos retos y el futuro de la información taurina en la sala Helvetia coincidiendo con la celebración en Sevilla de la Feria de San Miguel que ya encara su recta final.

Había muchas preguntas por hacer y contestar, según apuntó el moderador. ¿Es tratada la Fiesta por los medios tradicionales como corresponde? ¿Hay miedo a los antitaurinos? ¿Temor a perder audiencias? ¿Cómo tratan los medios el futuro de la tauromaquia? ¿Qué espacios informativos ocupan en las televisiones, las radios, la prensa en general? ¿Han desbancado las redes a los medios con respecto a la información taurina? ¿Hay constancia de ello, tenemos datos, estadísticas, análisis?

La periodista de Antena 3 Noticias, Elena Salamanca, un rostro conocido por los aficionados por su participación en las retransmisiones taurinas de Canal Plus y su desacomplejada afición taurina, abogó por una “especial atención en comunicar para los jóvenes” ante el desconocimiento de la tauromaquia por gran parte del público, para lo que, a juicio de la conocida informadora, se hace necesario estar presente en las redes sociales y llenar de contenido plataformas como Netflix o HBO con documentales y aprender a rentabilizar los portales taurinos.

Elena Salamanca lamentó, no obstante, la censura a contenidos taurinos que ejercen redes como Twitter, Youtube o Vimeo, “pero que en cambio te ofrecen escenas de violencia o de sexo explícito”. Igualmente lamentó que las emisiones televisivas de corridas de toros hayan caído en desuso al no ser rentables, tanto en las televisiones privadas como en las públicas pese a que estas últimas “tienen la obligación y responsabilidad de ofrecer ese contenido”, y en este sentido dectacó la programación de la RTVA y de otras televisiones autonómicas con retransmisiones en directo y espacios específicos

El director del programa ‘Toros para todos’ de Canal Sur TV, Enrique Romero afirmó que “la tauromaquia maltrata a los medios de comunicación y los medios de comunicación maltratan a la tauromaquia”. Para Romero se hace necesario dar a conocer esta “joya arqueológica”, “enganchar al público joven” y difundir el mundo del toro en toda su amplitud, “con orgullo de ser taurinos y sin miedos, porque si no es así nos mantendremos en nuestra marginación”. “Y la clave para ello es el campo”, enfatizó Enrique Romero, mostrar al espectador “la importancia que tiene el toro para la preservación de nuestra dehesa, de nuestra ecología, cómo se crían estos animales, cómo se manejan en el campo, etcétera”.

El periodista y profesor Santiago Sánchez Traver, director del veterano PortalTaurino, coincidió en resaltar la importancia de las redes sociales: “El futuro de las redes es el futuro de la tauromaquia”, a la vez que subrayó lo complejo de hacer rentable las webs o portales taurinos ya que sólo se pueden sustentar en la publicidad de empresas del sector.

Por su parte, el diputado socialista y gran aficionado taurino Antonio Ramírez de Arellano, catedrático de Matemáticas, ex rector de la Universidad Hispalense y ex consejero de la Junta, afirmó que la relevancia económica del sector no se puede ignorar y que, según datos anteriores a la pandemia, los espectáculos taurinos movilizaban anualmente unos 1.600 millones de euros al año en España. Asimismo, Ramírez de Arellano argumentó que “las redes sociales se han convertido en el refugio de los desamparados de los medios tradicionales, a través de las que podemos seguir a nuestros toreros y ganaderías favoritas”.

El delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez, quien ejerce de autoridad taurina en las plazas de toros de la provincia, ha recordado que es obligación de los poderes públicos proteger y conservar este patrimonio histórico y cultural y ha destacado “el apoyo inequívoco” del Gobierno andaluz a la tauromaquia.