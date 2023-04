Morante hace historia, 52 años después

Fue en el tercer toro, un animal un punto suelto al que había saludado con dos faroles de pie antes de que, fijado el bicho, le endilgara un extraordinario mazo de verónicas que sacudieron la plaza como un trueno. Morante se arrebujó de toro, siempre reunido, acompasado, poniendo ritmo a una embestida que iba a tener una virtud primordial : la duración. La cosa se había calentado y el diestro de La Puebla siguió por el mismo palo para poner al bicho en suerte. El quite, por sentidas y lentas tafalleras, siguió embelesando al personal. Urdiales, en su turno, entró por verónicas y Morante, desmelenado, replicó de frente y por detrás.

El de La Puebla había escogido para la ocasión un original vestido –no sé si violeta o jacaranda- que recordaba en su color y sus bordados el que llevaba Joselito El Gallo el día que cortó la primera oreja de la historia de la plaza de la Maestranza en septiembre de 1915 rompiendo una histórica prohibición. En esta ocasión Morante se llevaba el primer rabo del siglo XXI dejando atrás también cierto tabú no escrito, 52 años después de que Ruiz Miguel cortara el último que había logrado un matador de toros al sustituir a Limeño en la miurada de 1971. Ojo: Morante ya había enseñado su mejor ser y estar con el noble primero, que fue a menos. Ya se había mecido por excepcionales verónicas, dejando tres más en el quite comprobando lo flojo del toro. Morante se puso a torear con limpia y sencilla naturalidad, muy en redondo, antes de que el bicho se aplomara definitivamente. Lo mejor estaba por llegar...

Y ya que hablábamos de vestidos hay que recordar que Juan Ortega había escogido los antiguos bordados de un capote de Manolete para ornamentar el vestido rosa palo que llevar en esta tarde de emociones. No pudo tener mejor estreno, con el torero sevillano cuajando un excepcional ramillete de verónicas templadas , rabiosamente clásicas, armónicas y perfectamente acompasadas que merecieron el acompañamiento de la música. Los delantales del quite los convirtió en toreo fundamental y la salida de Morante –chicuelinas más ceñidas que brillantes y una excepcional media- provocaron la réplica de Ortega, que volvió a la verónica, abrochando con una media belmontina.

Ortega brindó a Curro Romero, presente en un palco. El toro, noble, iba a acusar el sobo en una faena en la que no faltaron primores y la muestra del excelente concepto del sevillano . Juan gustó y se gustó en redondo mientras arrancaba el pasodoble ‘Manolete’. La faena mantuvo el nivel, el buen trazo, la compostura pero el bicho se fue desinflando pese al mimo de su matador que lo despenó de un pinchazo y media estocada. Aún sería capaz de endilgar media docena de lances de los suyos al sexto, un animal a menos en todo al que trazó una faena en la que hubo buen planteamiento, escaso nudo y casi ningún desenlace.

La verdad es que no fue la tarde de Diego Urdiales que, sumado a las curiosidades indumentarias, lucía un terno de color Rioja –su tierra- bordado con pámpanos de vid. El segundo no le iba a dar demasiadas opciones por desentendido y rajado, siempre tan falto de entrega. Pero la impresión dada con el quinto, de potable e interesante pitón derecho, iba a ser más desdibujada. En la faena hubo de todo, también bueno, pero su labor adoleció de falta de redondez. Dio la sensación de no haber tirado la moneda por completo. Lo mató de libro, eso sí. Ahí se acababa su feria.