Ortega, Talavante y...¡Morante!

Actualizado: 02 ago 2021 / 10:59 h.

Colombinas

Avanza la temporada y ya se ha celebrado el primer tramo de la feria de Colombinas. El ciclo choquero ha estrenado nueva batuta en la mano de José Luis Pereda hijo sin salir de la órbita de un clan que no siempre ha estado bien avenido. El asunto ni nos va ni nos viene. Nos interesa más la vigencia del serial onubense en el calendario taurino andaluz, él único que no ha faltado a su cita en los dos años de covid. Ya ha pasado la inevitable carga de caballería dominical pero, sobre todo, una nueva demostración del estado de gracia de Morante de la Puebla al que da gusto ver delante de los toros. Eso sí: falló la esperada apuesta por la ganadería de Torrestrella. Los toros de Álvaro Domecq no hicieron honor a su historia ni por presencia ni comportamiento. Qué se le va a hacer... La feria concluye este mismo martes, día grande de las fiestas Colombinas, con una terna conformada por Miguel Ángel Perera –choquero de adopción- David de Miranda y Roca Rey, que estoquearán una corrida de Juan Pedro Domecq. Suerte para todos

Ortega y Linares

Y ya que hablábamos de Juan Ortega. A veces pensamos que el toreo no tiene remedio. Sin conocer culpas ni entresijos –ni si han existido negociaciones- resulta un sindiós que el diestro sevillano se haya quedado fuera de la feria de San Agustín de Linares. Fue en esa plaza, en un festejo repescado gracias al concurso de la televisión, cuando el emergente diestro pudo cruzar la raya que le faltaba para interesar al gran público. Llevaba mucho tiempo en boca de los aficionados pero le faltaba el aldabonazo definitivo para ponerse en circulación. La excepcionalidad del evento en el primer año de pandemia dotó al festejo de una repercusión inusitada. A partir de ahí se abrieron otras puertas antes de que el propio Ortega –después de pasar algo desapercibido en el mano a mano con Morante en Córdoba- acabara firmando la faena de la temporada en la plaza de Jaén. Su vuelta a Linares debería haberse vendido y publicitado como un acontecimiento pero su nombre –sea de quien sea la culpa- no aparece en los carteles.

Toros que se dan y se dejan de dar

Pero hay más cosas que contar, no todas buenas. Habrá toros en Almería por la Virgen del Mar. Son dos carteles de alto copete aunque también con cierto olor a naftalina. Para qué vamos a engañarnos, ese Morante-Juli-Manzanares huele a otro tiempo pasado que está siendo superado por otros nombres y estrategias. En cualquier caso, bienvenidos sean los toros al precioso coso de la muy querida tierra bañada en el Mediterráneo. No tendrán la misma suerte –con la misma empresa- en la plaza de Bilbao. El panorama sanitario no permite aforos superiores al 20% aunque habría que preguntarse qué porcentaje de la taquilla se había cubierto en el Bocho en los últimos tiempos. Lo dejamos ahí, que no queremos ser tan malos. Tampoco se abrirán las puertas del coso cubierto de Pontevedra –perla de los hermanos Lozano- en los días de La Peregrina atendiendo a las mismas restricciones sanitarias. No conviene bajar la guardia. El maldito virus sigue campando a sus anchas por más que la vacunación vaya minimizando los efectos de la enfermedad. La llamada quinta ola, en la que surfea la juventud sin recato, es una certeza irrebatible. La provincia de Málaga pasó hace unos días a nivel 3. La medida, en clave taurina, implica recuperar el famoso metro y medio de espectador a espectador que hace inviable el espectáculo en la práctica. Ya ha sido suspendida una corrida de Fuengirola -prevista para el próximo viernes- en la que estaban anunciados Finito de Córdoba, Cayetano y Emilio de Justo. La feria taurina de agosto en el coso de la Malagueta, que organiza José María Garzón, comenzaría el 20 de agosto con la corrida ‘Picassiana’ que consagra el cartel del año: Morante, Ortega y Aguado. El margen es estrecho. Esperemos que las condiciones cambien –la Goyesca de Ronda también aparece en el horizonte- y se queden como están en la provincia de Cádiz.

Vuelve Talavante

Hay más noticias que comentar, como la confirmación del coliseo de Arlés como definitivo escenario de la reaparición de Talavante. El diestro extremeño, que abrazó su propio eclipse al concluir la temporada 2018 –este mismo martes analizaremos las circunstancias en un reportaje exclusivo-, había escogido el mismo coso francés para reaparecer el Sábado Santo de 2020. No contaba con la irrupción del dichoso virus que obligó a cancelar esa vuelta y con ella, la mayor parte de la temporada taurina. Ha tenido que esperar año y medio más para volver a enfundarse el vestido de torear el próximo 11 de septiembre en un explosivo mano a mano con Roca Rey que no está exento de riesgos. Al matador pacense no le han faltado ofertas para adelantar su vuelta pero –eso parece- ha decidido ser fiel a Juan Bautista Jalabert, que ya tuvo que envainar parte de la exclusividad de la noticia cuando el ‘Tala’ entró en el cartel del Domingo de Resurrección de 2020. Fue a raíz del conflicto por la corrida de Garcigrande que acabó sacando a Pablo Aguado de aquella fecha que, como todo el abono sevillano, acabaría convertida en papel mojado.

Todos pendientes de Morante