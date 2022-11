Pepe Zabala: en la piel de Van Gogh

En 1974 cortó una oreja dentro del primer ciclo de promoción organizado por Diodoro Canorea. Foto: Archivo J.Z.

Pepe Zabala llegó a engrosar aquella camada de novilleros –Serranito, Antonio Bocanegra, Fali, Enrique el Trola y tantos otros- que lograron hacer el paseíllo en el primer ciclo de noveles organizado por Diodoro Canorea en la plaza de la Maestranza. Ya ha llovido -fue en 1974- y la cosa no se dio mal: la oreja que cortó animó al recordado empresario manchego a rascarse la cartera e incluirle, ya con picadores, en aquel cartel de ‘Los seis ases’ que organizaba Gabriel Puerto Peralta. “Allí estaba Luis Reina, el infortunado Soto Vargas, Lázaro Carmona... creo que en una de las novilladas llegó a torear hasta Simón Casas”, evoca Zabala. Fueron cinco festejos y en el quinto, después de torear en Puerto Real, supo que había llegado el final. Así se lo hizo saber a Canorea y Puerto Peralta. “Aquello lo vi muy serio, me lo pensé, me iba a la mili...” Vendió todos los trastos, se separó del toreo. Se levantaba otro telón.

La escena

Para entonces ya andaba dando sus pinitos en el mundo de la interpretación, otra pasión vital que Pepe solapó con el toreo, formando parte de la agrupación Álvarez Quintero. “A veces tenía que ser sustituido si toreaba algún domingo”, evoca ahora –en la tarde de su vida- mientras pasea por la sala La Revuelta, contemplando esa fidelísima interpretación de las obras de Van Gogh que han salido de sus manos.

Fueron años de llenazos en el Lope de Vega compartiendo escena con Emilio Segura, Eulogio Serrano, Angelita Granja o Concha Villegas bajo la dirección de Manolo González. Aquel veneno acabó superando al del toreo –aunque torero nunca se deja de ser- para fundar el Giraldillo de Comedias junto a Reyes Ramírez y Juan Rodríguez, llevando el teatro a todos los hogares a través de las ondas de Radio Sevilla.