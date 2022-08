Puerta grande de Oliva Soto y gran faena de Rafa Serna en Guillena

La primera noticia de la tarde, o la anécdota, la prestó la ausencia de una UVI móvil en condiciones óptimas para permitir la celebración de la corrida de toros que se anunciaba –televisada por Canal Sur- desde Guillena en el último domingo del mes de julio. Las 18.30 de la tarde no era la mejor opción en medio de una ola de calor y en la provincia de Sevilla pero la demorada llegada de un vehículo sanitario en condiciones acabó forzando el retraso de una hora que tampoco sirvió para mitigar demasiado esas temperaturas africanas que se cebaron por igual en el público y los actuantes.

Pero el termómetro no impidió que los tres espadas se mostraran en su mejor versión en una corrida que, pese a todo y más allá de la anécdota, sirvió para que mostraran sus avales ante la pantalla y los centenares de espectadores que habían desafiado al infierno climático sentándose en el coqueto coso de Guillena, en el mismo lugar donde se levantaba el castillo almohade de la localidad, del que apenas quedan restos. Oliva Soto, que no volvió a fallar fue el gran triunfador de la tarde pero no hay que olvidar que Rafa Serna cuajó la faena más completa –se hartó de torear- ante el toro de mejor fondo y que Ruiz Muñoz, mucho más responsabilizado que en otras ocasiones, pudo mostrar su personalidad diferenciada.

El diestro camero se había lucido toreando de capa al primero de la tarde en un largo ramillete de verónicas antes de torearlo de muleta en una faena firme, asentada y muy bien trazada, por encima de un toro manejable pero que nunca humilló. Oliva mantuvo esa buena impresión con el noble cuarto, al que inició su labor sentado en una silla –un destartalado asiento de cocacola- cuajando una faena brillante y rítmica que apuró el escaso fondo de su enemigo.

Rafa Serna, por su parte, sorteó en primer lugar un ejemplar distraído y aquerenciado que planteó muchas dificultades a lo largo de toda su lidia aunque el diestro sevillano le plantó cara en una importantísima labor de gran fondo profesional. Volvió a mostrarse al mismo nivel con el quinto, un toro rajado pero de excelente fondo al que cuajó una sobresaliente, intensa e inteligente faena en la que brilló el toreo al natural y falló la espada.

El tercer espada era José Ruiz Muñoz, que toreó con personalidad al tercero, un toro noblón y sin raza que, a pesar de todo, le dejó estar siempre a gusto. Con el sexto, remiso y soso, volvió a dejar detalles de calidad en una faena templada y armónica que no pudo ir a más por la falta de contenido de su enemigo.