El Gobierno andaluz ha mostrado su apoyo a los cuatro proyectos presentados por el Puerto de Sevilla a los fondos Next Generation. Un total de 500 millones de euros, con los que se pretende impulsar el puerto como referente de creación de empleo y riqueza, por lo que el Consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha reclamado la implicación del Gobierno de España para atender no solo este, si no todos los proyectos que desde Andalucía buscan la reactivación económica.