Bisbal celebra 20 años sobre el escenario

Tenía que ser en Almería. David Bisbal no podía celebrar sus 20 años de carrera como cantante profesional en otro sitio que no fuese su ciudad, en una noche en la que una y otra vez ha agradecido poder cumplir un sueño, y lo ha hecho arropado por su gente y músicos amigos como Rosa López, Pablo López y Álvaro Soler, que no han querido dejarlo sólo en una noche de fuego en el estadio Power Horse de la UD Almería.

Una muy multitudinaria velada íntima que ha comenzado con un somero repaso gráfico a la figura de Bisbal, con imágenes de su infancia, su adolescencia, sus primeros pasos con la orquesta ‘Expresiones’, su paso por ‘Operación Triunfo’ y sus primeros videoclips, que han dado paso a un cantante entregado desde el primer momento. “A ver quién se sabe esta canción”, ha preguntado antes de interpretar una versión de su ‘Corazón Latino’.

Tras el inevitable ‘Ave María’, ha llegado el turno de compartir escenario con una “artista que no necesita presentación”. “Nuestros corazones se presentaron hace mucho tiempo”, ha asegurado Bisbal, quien ha recordado cómo conoció en Atarfe (Granada) a una Rosa López que luego lo acompañó en el “sueño” de ‘Operación Triunfo’ y con quien ha cantado este viernes ‘Vivir lo nuestro’, como ya hicieran en la televisiva academia.

“La que has liado, David”, ha bromeado la cantante, quien a su vez le ha replicado que ese programa “maravilloso” los unió “para siempre” y les tatuó “el alma”. “Almería siempre ha sido y será tu tierra”, le ha manifestado finalmente Bisbal a su amiga.

“Buscando un sueño, me encontré con gente maravillosa en el camino y, gracias a Dios, una historia que contar. Porque las historias se cuentan, se comparten, ahí entráis vosotros”, ha asegurado el cantante a su público, al que ha ofrecido una canción que va “directamente al corazón”: ‘Dígale’, a la que han seguido ‘Quiero perderme en tu cuerpo’, ‘Lloraré las penas’ y ‘Camina y ven’.

‘Todo por ustedes’ es esa canción con la que responder a todo aquello que “tenía tanto que agradecer” y que ha regalado a continuación, seguida por ‘Esta ausencia’.

Con ‘Bulería’ ha levantado, una vez más, al público de las gradas y ha llenado de baile un estadio al que ha llevado un “poquito” de fuego en noviembre, en “un no parar” de ritmos, que ha continuado con ‘Como la primera vez’

“Veinte años no es nada”, ha dicho el almeriense, quien ha proseguido con otros grandes temas como ‘Quién me lo iba a decir’, ‘Silencio’, ‘Torre de Babel’, ‘Al-Ándalus’ y ‘Esclavo de sus besos’, para llamar al escenario a Pablo López, una persona que “le encanta” y “alucina”, que le ha dejado un “trozo de su alma” para fundirla con él. “Detrás del piano existe un corazón enorme, inmenso (...) Este maravilloso ser humano que es mi amigo y gran músico”, con el que ha interpretado ‘Ruido’.

Más calmado, sentado junto a sus músicos para una entregada versión de ‘Mi Princesa’, una canción “muy especial” en lo personal y en lo personal, que lo lleva del Teatro Real de Madrid, al Royal Albert Hall de Londres, o la Maestranza de Sevilla, en los que pudo materializar su concierto acústico. Tras ‘Adoro’, ha versionado nuevamente, como en ese acústico, la inmortal ‘Lucía’ de Joan Manuel Serrat.

Y no podía dejar de cantar un tema que lo acompaña desde los tiempos de ‘Expresiones’ y que ha servido de homenaje a su “compadre Alejandro”: ‘Ella’. Finalizada esta canción, ha reclamado la presencia de José del Tomate, hijo del guitarrista almeriense José Fernández, Tomatito, con quien ha interpretado ‘Almería, tierra noble’, como 20 años atrás hizo con el progenitor del joven artista.

‘No amanece’ y ‘Diez mil maneras’ han precedido a ‘Lo tenga o no’, dedicada como otras veces a su mujer Rosanna Zanetti, una “Rosannita” a la que ha asegurado: “Lo tengo”.

Ha cantado ‘Culpable’ después de aseverar a los asistentes que, efectivamente, se siente culpable de amarlos tanto y ofrecerles a continuación ‘Antes que no’ y presentar a su siguiente amigo invitado, Álvaro Soler, “el típico niño con el que te irías a tomarte una cervecita’, y con el que ha seguido ‘Persiguiendo el sol’, antes de pedir “perdón” porque la fiesta llegaba a su fin, aunque faltase la “tralla final”.

Ha seguido con ‘Bésame’ y ‘Perdón’ y se ha despedido por primera vez de estos 20 años que “seguro se convertirán en otros 20 años más” al lado de unos seguidores a los que, ha dicho, quiere “muchísimo”. ‘A partir de hoy’ ha sido su supuesto tema final, aunque no ha tardado en regresar al escenario para reiterar su agradecimiento y por cumplir el “sueño de cantar en el estadio de la UD Almería”.

“Gracias a todos aquellos que han viajado desde muchísimos lugares a mi tierra. Era muy importante que se celebrara aquí. Siempre vuestro, siempre vuestro David. Os quiero muchísimo. Por otros 20 años más. Vámonos”, ha agregado para llegar a esa traca final compuesta por fuegos artificiales y una mezcla de ‘Bulería, ‘Esclavo de sus besos’ y ‘Ave María’.