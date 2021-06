Tras la llegada a Sevilla de la selección, declaraciones del seleccionador español de fútbol Luis Enrique, quien se ha mostrado “convencido” de que el equipo dará la talla. “Si no se dieran esas circunstancias, sería el primero en reconocer que no hemos estado al nivel. Sigo pensando que todo lo que he dicho no es una pose. Lo importante es clasificarse. Sigo siendo optimista”, ha aventurado.