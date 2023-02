Alba Carrillo, Paz Padilla Pérez ‘el guardia civil’ y la madre de todas las batallas

Paz Padilla se estrena como presentadora del programa ‘Déjate querer’ que si es reflejo de las capacidades de la presentadora, será un bodrio. Se estrena con una entrevista muy esperada en al mundo del rosa cutre y destrozavidas. Jorge Pérez, el guardia civil que se dedica a la televisión, hablará de sus cositas y, sin duda, de Alba Carrillo. Si ustedes recuerdan, hace unas semanas, ambos tuvieron un asuntillo entre sábanas que se descontroló y casi le cuesta el matrimonio al guardia civil (en realidad, le ha costado el matrimonio de forma irremediable aunque él no lo sabe). Personalmente, no le veo el interés por ninguna parte, ni a la entrevista ni al entrevistado. Me hubiera gustado asistir a un encuentro entre los dos amantes; y hubiera sido el colmo que Paz Padilla hubiera juntado a esos dos con la esposa de Pérez ‘el guardia civil’ (no me digan que no es un nombre perfecto para personaje de tebeo). Padilla ha demostrado una falta de escrúpulos y de ética en su paso por ‘Sálvame’ que invitaba a pensar en estas cosas tan locas en su nuevo programa.

Alba Carrillo es un hueso duro de roer. Ayer, le preguntaban en un programa de televisión sobre la posible sorpresa que daría Pérez ‘el guardia civil’ a su esposa y ella contestaba que ya le dio la sorpresa el día que estuvo con ella. ¡Puumm! ¡Zaaasss! Y ni se despeina la señora Carrillo. Es rápida de ideas, es una mujer de verbo fácil, maneja cierto descaro y despliega una frescura de formas poco habitual. Pérez ‘el guardia civil’ es guapo. Ya está. Y eso le coloca en un lugar que le hace débil porque, además, quiere descuartizar a Alba Carrillo mientras ella lo que hace es jugar con él. El odio es mal compañero de viaje.

En la televisión actual, volver a la carga con las miserias por delante no es buena idea. Todo se puede volver en contra y este hombre creo que no está midiendo bien las fuerzas. Será Alba Carrillo la que facture y la que salga viva (es una metáfora) de esta guerra.