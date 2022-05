La tuya, la de los demás... ¡De eso va la «amabilidad»! Porque quien sabe valorar y valorarse, ¡consigue llegar a cualquier parte! Saber «amar la habilidad» es uno de los secretos del buen triunfar pues cuando descubres quién eres TÚ y aplicas ese Talento Único (TÚ) de forma constructiva sientes que ¡la persona positiva no paga «iva»! (al menos, iva mental y emocional, del otro, sí).

Cuando consigues «amar tu habilidad» es porque, dicho castizamente, «te la has `currao´«, has dedicado tiempo, disciplina, ilusión pero ¡y la satisfacción que da ver cómo toma forma tangible tu visión! Al éxito no se llega solo y en ese camino del aporte de valor irás amando las habilidades de los demás ¡otra vez entra en juego la amabilidad! porque te darás cuenta de que los seres humanos somos elementos solidarios que no solitarios y que con un buen equipo, ¡se triunfa en cualquier escenario!

Con buen tino nos indica la RAE que el «amable» es el «digno de ser amado», pues quien de verdad sabe valorar ¡es el que pronto va a mejorar!, quien pone sobre la palestra el genuino espíritu de servicio propio de las almas más nobles, consigue generar unas relaciones (personales y profesionales) ¡más sólidas que un roble! Tenlo bien presente, en amabilidad, ¡no ahorres!