Buscando a axion

Del presente título podrías deducir que hay algo que se ha perdido y... Estarías en lo cierto, pero ¿qué se ha perdido? ¿qué es axion? A lo largo de las siguientes líneas daremos algunas pistas para que el amable lector de, por sí mismo, con la solución...

Hay quien podría pensar que axion está relacionado con “acción” y no iría desencaminado pues cuando axion está presente la realidad no le es indiferente y por tanto, las acciones suelen ser inminentes. El Papa Francisco nos advertía: “Las cosas tienen un precio y éstas suelen estar a la venta, pero la gente tiene (”axion”), lo cual es invaluable y vale mucho más que las cosas”, ¿te has dado cuenta? ponte en modo Poirot que ahí tenemos nuevas pistas... De aquí se deduce que “axion” es algo intangible, esto es, que no es material y por tanto, no es susceptible de ser vendido ni comprado y sin embargo, es algo que vale mucho más que todo lo tangible... ¿Cómo es esto posible? No sueltes la lupa y sigamos investigando que, poco a poco, al puerto nos vamos acercando...

Axion es algo valioso desde hace siglos, ya Aristóteles nos comentaba: “Axion no consiste en tener honores, sino en merecerlos” de lo que deducimos que axion no es egoísta sino generoso, axion no se “mira el ombligo” sino que siempre caminará contigo, no se trata de un elemento solitario sino solidario y así, sin buscarlo, triunfa en cualquier escenario y ¡hasta sabe defenderse de los corsarios! Continuemos nuestra labor detectivesca hasta que nuestro buen axion aparezca...

Kant nos ponía sobre aviso: “Mediante la mentira, el hombre aniquila su axion”, ¡ah, amigo! puede que hayamos dado con una importante sospechosa de la desaparición de axion... La mentira. Cuando el engaño está en escena, axion se esfuma, él es amigo de la claridad, pues lo verdadero es su oxígeno vital.

Por otra parte, John C. Maxwell nos da un importante hilo del que tirar: “Existen dos tipos de orgullo, el bueno y el malo. El `orgullo bueno´ representa nuestro `axion´ y nuestro amor propio. El `orgullo malo´, es un pecado mortal de superioridad que apesta a presunción y arrogancia”. Otra clave para localizar a axion, su más fiel embajadora es la sana autoestima, ese orgullo bueno que nos ayuda a crear buen clima y nos catapulta a la verdadera cima, a aquella que realmente merece la pena conquistar... Sin embargo, como axion está desaparecido, también debemos poner el foco en la arrogancia: la representante de ese orgullo malo que nos deja heridos de muerte, solos, abandonados a nuestra suerte...

Recopilación de las pistas

Es hora de poner sobre la mesa todas las pistas recopiladas para ver si la incógnita puede ser despejada... Veamos:

Axion es:

- intangible

- valiosa

- ni se compra ni se vende

- generosa

- solidaria

- verdadera

- sana

¿Has averiguado ya como se llama? Exactamente, sí, hablamos de la DIGNIDAD. Si la has reconocido, ¡enhorabuena! eso significa que nunca la has perdido, te aseguro que eres un privilegiado pues en la actualidad hay algunos que, por mucho que busquen, aún no la han encontrado o lo más preocupante de todo, ni siquiera la buscan pues se han acostumbrado a vivir sin ella y así su trágico final, sellan.

Repetimos, detrás del concepto griego axion se encontraba la DIG-NI-DAD. Sea cual sea la encrucijada vital, la mejor opción es conservarla pues una vez desaparecida... Pocos suelen encontrarla.