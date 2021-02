Cuarenta y cinco mujeres loreñas participan en programas del Instituto Romanò para la atención a la mujer rural

El Ayuntamiento de Lora del Río me cuenta que el Instituto Romanò para Asuntos Sociales y Culturales, entidad no gubernamental de carácter no lucrativo dedicada a la defensa de los gitanos y otras poblaciones en situación de riesgo o exclusión social, ha puesto en marcha en esa población dos programas de atención a la mujer rural, en especial a aquellas que se encuentran en circunstancias de especial vulnerabilidad. En total, 45 mujeres loreñas participan en estos dos programas que se prolongarán hasta el 31 de diciembre de 2021. El primero de ellos está orientado a la inserción sociolaboral de estas mujeres con el objetivo de empoderarlas y reducir la pobreza en su entorno. Para ello, se impulsarán diversas formaciones teórico-prácticas que van desde talleres de alfabetización digital a cursos específicos en función del perfil profesional de las destinatarias, pasando también por sesiones de refuerzo de su autoestima, habilidades sociales y orientación laboral para la búsqueda de empleo, entre otros. Todo ello con el fin de mejorar su currículum y competencias profesionales y favorecer así su inclusión social. El segundo tiene por objeto la formación y el asesoramiento en materia de salud, en concreto en lo referente a sexualidad, nutrición, prevención de accidentes domésticos, salud reproductiva e introducción a la atención de personas mayores. Estos talleres serán impartidos por profesionales sanitarios y trabajadores sociales de la zona, en principio de forma presencial siempre que la pandemia lo permita, o en modalidad virtual en su defecto. El Ayuntamiento colabora con la cesión de varios espacios públicos para el desarrollo de las distintas actividades, mientras que la financiación la asume la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Se calcula que en el ámbito rural andaluz viven unos 1,85 millones de mujeres, que suponen el 49,8% de toda la población rural. Éstas afrontan aún muchas desigualdades, aún en mayor medida, en muchos casos, que las mujeres del medio urbano, sobre todo cuando se trata de personas en situación de riesgo o exclusión social. Es necesario por ello promover su empoderamiento y concienciación acerca de sus derechos fundamentales, tal y como se ha subrayado en los planes de desarrollo rural Leader 2014-2020 de la Unión Europea. Instituto Romanò para Asuntos Sociales y Culturales es una ONG adherida a la Federación Unión Romaní desde su fundación en 1988, realizando desde entonces una ingente labor social, cultural, laboral y educativa con la comunidad gitana y otras poblaciones en exclusión social o en riesgo de ella.