Díaz Ayuso pierde un niño y algunos la cabeza en redes sociales

Es repugnante lo que sucede alrededor de Isabel Díaz Ayuso en las redes sociales. No es santo de mi devoción esta mujer y así lo he dicho mil y una vez, pero jamás me alegraría a causa de cualquier desgracia que pudiera padecer la presidenta madrileña. Sin embargo, en redes se pueden leer barbaridades haciendo alusión al bebé que ha perdido la señora Ayuso. Estaba embarazada desde hace ocho semanas.

El que no se haya enterado de que estamos aquí para cuidar unos de otros es que no se ha enterado de nada, ni sabe qué significa existir.

Algo muy malo está sucediendo en las sociedades actuales. No puede ser que el odio nos permita alegrarnos de una perdida en una familia. No puede ser que la ideología nos deje ciegos frente a una realidad que deberíamos ver y vivir desde la bondad. Un aborto para cualquier mujer es un drama monumental. Punto. No hay más que decir. Y una sola palabra que sea insultante es una palabra envenenada que dicta un imbécil integral.

Deberían perseguirse este tipo de ataques tan dolorosos. Debería comenzar a regularse con seriedad y compromiso todo lo que pasa en la Internet que, por cierto, es todo lo que pasa en el mundo. Si no se enfrenta el problema que ha generado la red estamos abocados a ser una sociedad destructiva y en claro y rápido declive.

Sólo podemos sentir dolor ante una pérdida. Sólo. Lo demás es un desastre.