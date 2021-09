El archivo universal de Juan Luis Naval Molero

Lo que no se sabe tanto, es que su colección de fotos alcanza las 140.000 unidades y así un largo etc. de las cosas de nuestra cultura más inverosímiles. Por todo ello, poco a poco irá requiriendo de un sitio adecuado, con condiciones de visualización y técnicas donde todo aquel que vaya a “nuestro” pueblo, porque ya lo dije en otro artículo en EL CORREO DE ANDALUCÍA WEB, Chipiona es de todos.

De todo eso y del placer de coleccionar sabe muchísimo quien es el actual Cronista Oficial de Chipiona, el Guardián de la Memoria, el libro o el archivo viviente porque lo sabe todo o casi, por eso lo tenemos como el oráculo al que vamos todos los investigadores, aficionados, periodistas y todo aquel que lo que busca es una respuesta para sí, porque no otra cosa son las colecciones que encontrar en ellas lo que fuimos y lo que somos.

J.L.N.M.- A fines de siglo XIX y principios del XX, comenzó el turismo o veraneo en Chipiona y el relanzamiento de nuestro pueblo al exterior, debido sobre todo a acontecimientos como la restauración del Santuario de Regla por los Duques de Montpensier, la fundación del Sanatorio de Santa Clara por el Doctor Tolosa Latour, en 1892; la construcción del Faro de Chipiona en 1863; la implantación del Ferrocarril de la Costa; etc., lo que hizo que los periódicos de tirada nacional e internacional difundieran las excelencias de Chipiona por todos los lugares. Haciendo a su vez, que las clases clases adineradas acudiesen para disfrutar de los baños, las temperaturas, nuestro clima y demás singularidades de nuestro pueblo.

J.L.N.M.- Pues sí, es cierto. Recuerdo de joven cuando empecé a investigar y recopilar datos sobre Chipiona, lo primero que hice fue dirigirme a una enciclopedia para buscar datos sobre ella. De momento me tropecé con que decía: <<Chipiona, un pequeño poblado de marineros>>. Me pareció poco para un lugar enclavado en la desembocadura del Guadalquivir por donde se introdujeron en España muchas civilizaciones a través de la Historia. Hoy después de más de 50 años trabajando en ello tengo publicado 8 libros sobre su historia y 6 más esperando a ser publicados.

-E.C.A.- La primera pregunta me gustaría que fuera para que nos aclararas el origen del nombre de Chipiona

Es a él, a quien nos hemos dirigido para hacerle ¿cómo no? un montón de preguntas.

No es necesario hacerse de una gran pinacoteca con las grandes firmas del arte internacional. Una carta sellada, un papel timbrado, unos naipes, unas etiquetas de vinos, son suficientes para comenzar una buena colección, porque la antigüedad tampoco es requisito, aunque se empieza por lo contemporáneo y si nos descuidamos acabamos en la Edad Media como poco o en el Pleistoceno.

E.C.A.- Es fácil adivinar que desde su infancia habrá visto sin duda una gran transformación: ¿qué le parece todo eso?

J.L.N.M.- Bueno, me ha tocado vivir la gran transformación que ha experimentado no solo el pueblo de Chipiona, sino la sociedad en general. He podido ver como un pueblo con un casco antiguo que abarcaba desde la “Cruz del Mar” hasta el “Mercado de Abastos” y desde los alrededores del Faro a el Barrio o Huerta ha cuadruplicado su extensión en cuatro o cinco veces, sin contar las urbanizaciones que se han realizado en “La Laguna” o en “La Ballena”, algo descomunal y que se ha producido en cincuenta años.

E.C.A.- ¿Qué es lo que más le gusta del pueblo?

J.L.N.M.- Sin lugar a dudas el mar. Sus playas, los Corrales de Pesca, esas inigualables puestas de sol, ese aire puro que se respira cuando paseas por el litoral, ¡No tiene precio! Independientemente de sus grandes iconos, como el Santuario de Regla, el Faro de Chipiona que es el más alto de España, nuestra universal Rocío Jurado, y muchos otros lugares como la Cruz del Mar, la Parroquia, la Ermita del Cristo de las Misericordias, etc.