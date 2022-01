El Ayuntamiento de Sevilla lleva 16 años sin medir por las noches

Es decir, los ciudadanos de Sevilla, llevan 16 años, sin tener el servicio de la administración, que le ayude, le asesore, y corrija el foco emisor del ruido.

Emisores pueden ser muchos: actividades de ocio, perros de vecinos ladrando, aires acondicionados, máquinas de extractores o de distinto tipo...música...veladores, ascensores, máquinas de presión, bricolaje.... etc...

Normativa de referencia:

Decreto 6/2012 de 17 de enero de 2012, por el que se aprueba el Reglamento de Protección Contra la Contaminación Acústica en Andalucía. (BOJA no 24 de 6 de febrero de 2012).

Ordenanza Contra la Contaminación Acústica, Ruidos y Vibraciones del Ayto. De Sevilla (BOP 251 de 29/10/2014 y modificación por Resolución no1191 publicada en el BOP 293 de 20/12/2014).

Y la propia Constitución española que ampara la salud ,la intimidad y la inviolabilidad del domicilio ,también frente a inmisiones dañosas nocturnas.

Es una obligación legal que el Ayuntamiento debe servir al ciudadano. Debe hacerlo de acuerdo a los principios de buena fe y confianza legítima.

Debe medir .Y debe hacerlo en el momento y lugar de mayor repercusión. Midiendo también el ruido de fondo cuando este sea más bajo.

Y poniendo en marcha todos los focos ruidosos.

“9. En caso de comprobaciones acústicas preventivas no se admitirán por el Ayuntamiento evaluaciones que se limiten a indicar, sin justificación alguna, que el nivel sonoro de la actividad no puede determinarse con exactitud por no existir ningún espacio de cinco segundos, durante todo el período de tiempo escogido para evaluar la actividad, con una diferencia mayor de 3 dBA entre el ruido total y el ruido de fondo. La justificación de lo anterior se hará mediante la presentación del volcado sonométrico de datos correspondientes a una medición en continuo de sesenta minutos del ruido de fondo, indicando para dicha medición los valores LAeqrf obtenidos cada cinco segundos. La medición del ruido de fondo se efectuará siempre en el período de funcionamiento más desfavorable del emisor acústico o actividad.”

No tiene sentido medir una discoteca de día. Parece obvio.

O medir el botellón cuando no está.

¿Cuál es la causa?

Parece ser que no se les paga horas extra a estos funcionarios.

Creemos que policía local, intentó cubrir esta carencia de buena fe...pero no contaron con el respaldo de los técnicos de medio ambiente.... que ni comen ni dejan comer.

El caso es que, una ciudad como Sevilla, no mide. Y llevamos 16 años sin hacerlo. Y ni pasa nada .Ni se soluciona.

Al no medir no se corrige. Al no medir el ruido no existe.

Al no medir, no se puede pedir responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento por culpa “in vigilando”.

Es decir, los menores o personas enfermas que sufran un ruido.... pues que se fastidien.

El Ayuntamiento ni está ni se le espera.

Solicitamos al Excmo. Sr Alcalde, de buena fe, y con el máximo respeto, que solucione de una vez por todas esta deficiencia y quite esas inmunidades de poder.