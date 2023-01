El Covid, Ayuso y el chiste del burro

Como el virus de la gripe, sus familiares del Covid han llegado para quedarse. Y lo que llegará. Son enfermedades de la globalización, provocadas o naturales, ahí están y seguirán estando, ahora con una propagación mayor que en otras fases de la Historia. También es mayor el estado de la ciencia, un estado muy superior al de hace siglos, pero la ciencia no puede hacer milagros, bastante deprisa se ha portado ya dejando a un lado eso de que “la paciencia es la madre de la ciencia”. Esto nos supera porque los patógenos que originan las enfermedades tienen muchísima más experiencia vital en el planeta que nosotros que somos unos recién llegados. Ellos saben sobrevivir mucho mejor que nosotros y ellos quedarían en el caso de que nosotros nos extinguiéramos. En cualquier situación ambiental, por muy increíble que sea, han aparecido bacterias. Y hay seres minúsculos literalmente inmortales o gusanos que generan continuamente células madre si las necesitan.

El personal está harto de mascarillas y demás y prefiere arriesgarse porque la vida es riesgo y que salga adelante el mejor. Pero hacemos verdaderas barbaridades si se tiene en cuenta que el virus sigue ahí. El Teatro Maestranza lleno hasta la bandera por ejemplo y no convenientemente ventilado cuando vamos a esos conciertos magníficos que nos regala una ROSS que debería estar mucho más mimada por patrocinadores privados, como sucede en países avanzados cuyas clases sociales más adineradas se enorgullecen de financiar su cultura y su ciencia y en esto Estados Unidos es modelo a seguir. Bares y restaurantes repletos estamos observando estos días en Sevilla y bien que me alegro. Pero Xi Jin Ping no necesita un ejército armado para conquistar el mundo, basta con que suelte un ejército de ciudadanos chinos infectados para que nos deje a todos confinados de nuevo y él salga victorioso por las calles del planeta. Se ve que sus medios científicos contra el virus son ineficaces para combatirlo y además no vamos a meter a todos los chinos en cuarentena, eso es prácticamente imposible y los empresarios hosteleros encima se cabrearán porque a los chinos hay que dejarlos que gasten.

En estas estamos cuando hace días que la presidenta Isabel Díaz Ayuso empezó a tomar medidas anti-Covid en su autonomía y a pedirle al gobierno central que asuma sus responsabilidades en el aeropuerto de Madrid, por ejemplo. Y va la cadena SER y lo presenta como un reto a Pedro Sánchez: ya está la pepera contra Sánchez, así se explica la noticia, no como una toma de precauciones o como un hecho. Entonces Sánchez empieza a espabilarse y ordena controlar a los chinos que vayan llegando, pero sin enfadarlos. Me da la impresión de que a la tal Ayuso le puede pasar como al del chiste del burro: si va caminando y con el burro al lado el tío es tonto porque podía ir más descansado subido en el burro y si va subido en el burro es un abusón, pobre asno, ahora hasta le pueden aplicar la ley del maltrato animal.

Si la Ayuso no toma medidas es que no quiere ni a los madrileños ni a los españoles y si las toma es porque una vez más desea enfrentarse a Sánchez y de camino diferenciarse de Feijóo. Hizo bien la presidenta en sacar al gallego por las calles para que le diera el sol, a ver si se le calienta la cabeza y le echa más intensidad -que lo llaman ahora- a su pelea por la Moncloa. Y da resultado, el tío está diciendo que los niños pijos tienen 400 euros para hacer pijerías mientras los pobres tienen 300 para todo el año, toda una talentosa observación.