El gol tonto de Unai Simón

Todo parecía indicar que los indultos de Pedro Sánchez serían el portal que llevaran al fin del mundo, que la variante Delta del SARS-Cov-2 sería un quebradero de cabeza irresoluble con vacunas o sin ellas, que el corte de pelo de Pablo Iglesias sería motivo de disputas entre sus fans y sus odiadores más profundos; pero no, ha llegado el Armagedón más definitivo que la mente humana puede llegar a imaginar: el gol de Unai Simón en propia puerta; el gol más tonto del campeonato, quizás de la historia del fútbol español.

En el momento de escribir estas líneas, el marcador refleja un empate a uno; las selecciones están en el vestuario esperando a que dé comienzo la segunda parte del partido, y no sabemos si al final tendrá relevancia o no para la selección nacional de fútbol. Puede quedar en anécdota o pasar a la historia como el gol de Unai Simón o el gol tonto o mecagoenlaleche esto es cosa de locos. Podría llegar a tener la entidad del gol de Cardeñosa que no fue gol (Mundial de Argentina contra Brasil), del penalti fallado por Eloy en el Mundial de México frente a Bélgica, o el gol anulado a Michel de forma increíble durante el partido contra Brasil en el Mundial de México (también Brasil, sí, también México). Podría quedarse en ese vídeo que vemos un millón de veces para reírnos. Ya veremos. De momento, ya tenemos gol tonto del campeonato de Europa de selecciones del año 2021. Y lo hemos metido nosotros. Con dos narices, coño. Ya no nos volvemos de vacío.