El Plan de Transición del Gobierno en detalle

Voy a intentar hacer un resumen conciso de la comparecencia del presidente del Gobierno de España: estamos apañados, pero bien apañados. Que ya veremos. Que la puntita nada más. Que sí, pero no. Y que los médicos gobiernan España. Vamos a ser prudentes y lo importante es la salud. Nos moriremos de salud.

El estado de alarma se prorroga. ¿Hasta cuándo? Ya veremos.

¿Vamos a salir de esta? Dice el señor Sánchez que ‘si queremos justicia social necesitamos justicia fiscal’ que se están estudiando nuevas figuras impositivas. Esto es, vamos a salir de esta como siempre, con una clase media destrozada, una pobreza brutal y un índice de desempleo vergonzoso; y nada más. Es que estudiar cómo meter mano a la fiscalidad no es poca cosa. Es más sencillo meter mano en las nóminas. Y dejar lo de la pobreza para hacerlo poquito a poco.

El Plan de Transición constará de cuatro fases que no sabemos en qué consistirán con exactitud ni cómo se aplicarán. Solo hemos podido conocer que esa transición será gradual, asimétrica dependiendo de los territorios y coordinada. Es decir, no tienen ni idea.

Si todo va bien, a finales de junio el plan habrá acabado. ¿Qué significa eso; qué es que todo vaya bien? Exacto, no lo saben ni ellos. Pero, por poner un ejemplo, en la fase 1 podremos ir a tomar una caña con medidas de seguridad y eso. Pero a ver a los padres ancianos a sus casas no, eso no. Qué guay.

Sin vacuna o solución terapéutica estamos apañados. Y el presidente Sánchez dice sin parar que vamos hacia la nueva normalidad. ¿Qué es la nueva normalidad? Que estamos apañados y que sin él y si Gobierno no tenemos futuro, que postrarse ante un dirigente político nunca estuvo tan justificado.

Ah, y pide disciplina social, no ya en el confinamiento que ha sido ejemplar sino en ser rigurosos aceptando las reglas que se fijen en este Plan de Transición. Esto es, no van a poner multas hasta en la cama. Y es que el poder tiene estas cosas; lo tienes y lo usas sin cortarte un pelo. Aquí, queridos amigos, vamos a hacer lo que ellos digan. Nos guste o no. Y el peligro es máximo. Las malas costumbres se suelen enquistar y duran mucho, mucho, mucho.