El presidente de Cantabria revienta las audiencias en televisión

Es una de esas personas que tiene innato el poder para comunicar en medios de comunicación, siempre el mismo discurso, como se dice hoy día lo “peta,” cuando se asoma a la pantalla y convierte a la cadena líder de audiencia a la hora de ser entrevistado. El pasado lunes le vi en el programa de Pablo Motos “El Hormiguero” en Mediaset, habla, habla y habla de Cantabria sin parar, deslumbra con su verborrea de cercano y campechano, es una charla de saludos o discos dedicados a la gente de su tierra y reivindica lo que otros políticos les cuesta trabajo hacerlo. Se moja con el Rey emérito, con el actual, con el presidente del gobierno, con lideres de otros países y no deja títere con cabeza la mayoría le vemos con una amplia sonrisa que nos atrapa en la pantalla. Como les comentaba tiene ese don y gracia innata que todos matan por tenerlo en sus programas. Pero ahora, al menos a mí, me surge la duda, ¿y Revilla el político? Una persona con esas características no debe perder unas elecciones , debería barrer en las urnas, pero cuando llegan las elecciones tiene que hacer pactos , la mayoría absoluta no llega, y ahí es donde esta el gran problema. La audiencia no nos enteramos de su hacer político o solamente los cántabros saben cual es la pura realidad de este personaje políticamente. Para que se hagan una idea, en todos los años que lleva en política el mejor resultado fueron en las últimas elecciones autonómicas y no para tirar cohetes, la cosa quedo así: El resultado de las elecciones autonómicas en Cantabria ha dado como vencedor al Partido Regionalista de Cantabria. El PRC gana las elecciones autonómicas por primera vez en su historia y sube de 12 a 14 escaños tras lograr el 37,47% de los votos, y el Partido Popular cae a segunda posición y pierde cuatro diputados, bajando de 13 a 9 y del 32,58% al 23,79%. El PRC suma mayoría absoluta (18 diputados) con su actual socio, el PSOE, que sube de 5 a 7 diputados y gana cuatro puntos (del 14,04 al 17,9%) y se quedaría a un escaño de los 18 con un hipotético pacto con Ciudadanos, que sube de 2 a 3 (pasa del 6,94 al 8,05%).Es de las cosas que no comprendo, una persona que es el político mas visto en cada una de las televiones donde va y que el publico disfruta con las “verdades que dice”, y a la hora de votar los resultados llegaron solo a la mayoría en las ultimas elecciones en esa bella tierra. Tiremos de nuevo de hemeroteca en al año 2015 el propio Revilla sin estar en un programa de televisión y con la realidad política delante fue investido como presidente de Cantabria tras obtener el apoyo de 17 de los 35 diputados del Parlamento de Cantabria, los del PRC y PSOE, y la abstención de los tres de Podemos, un cargo que asumió extendiendo la mano y pidiendo ayuda a todos los grupos para sacar a Cantabria de su situación. Revilla no consiguió el apoyo del PP, con 13 diputados, y Ciudadanos. Cantabria es una de las autonomías españolas que mas carencias tiene de todo el país y donde menos dinero invierte el gobierno central sea de cualquier color político. En fin, queridos lectores así es la política, una cosa es gobernar para tu gente y otra bien distinta es acercarse a una televisión y ser el personaje más visto a cualquier hora. Miguel Ángel Revilla vive de la imagen que transmite y de las cosas que cuenta con esa gracia peculiar, ¿y los cántabros, tienen esa misma apreciación que el resto de los españoles cuando ven a su Presi en la tele? Ese es el gran dilema, aquí podíamos decir que nadie es profeta en su tierra, salvo en raras ocasiones.