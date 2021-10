España y los destrozos humanos

No me cabe duda de que esa revisión de la historia de España que llevan a cabo ignorantes atrevidos es asunto de narcisos con pensamiento débil que son clientela de los medios que juegan a progres para ganar audiencia y por tanto dinero. Esos medios critican y ridiculizan las palabras de Aznar contra las simplezas de AMLO con lo cual apoyan esas mismas simplezas que yo observé por TV cuando AMLO llevó a cabo una toma de posesión electoralista y barata con los indígenas regalándole “incienso” y otras ofrendas. Los medios que en el gran juego del mercado se asignan el papel de progres desechan las palabras de un expresidente español para ponerse de parte de un presidente extranjero personalista que no tiene ni un partido sólido que lo respalde. Eso es ser débiles mentales, creyéndose progresistas caen en lo reaccionario y se meten a religiosos misioneros de una religión cualquiera que pretende estar de parte de los oprimidos debilitando a su país y renunciando a lavar los trapos sucios en casa. Es pura estupidez.

Dicho lo anterior, los pobres y los miserables existen, ¿eh? El papa Francisco pide perdón en nombre nuestro, ahora que complete la jugada ofreciéndole al mundo los nombres y apellidos de las grandes multinacionales que crean pobreza y destrucción, ya está bien de tirar la piedra y esconder la mano, aquí existe una casuística, los hechos no se dan por azar entre otros motivos porque el azar no existe por mucho que se empeñen desde los físicos hasta la gente de la calle. Todo efecto tiene su causa y hablamos de azar o de fenómenos paranormales cuando no sabemos las causas de un acontecimiento.

Los débiles mentales proliferan, los que se niegan a aceptar la vida y la Historia como son, están ahí, pero también los destrozos de los humanos contra los humanos. No hay que pedir perdón por nuestros destrozos porque los contrapesamos con aciertos, porque así es la evolución humana, porque EEUU no le ha pedido aún perdón a Japón por las bombas atómicas y si lo desean porque la Iglesia si tuviera que proceder a pedir perdón por sus destrozos de cuerpos y almas tardaría bastante en terminar de hacerlo. Los destrozos sin embargo sirven para aprender de ellos y no aprendemos. En América Latina más de la mitad de la población es pobre y a veces muy pobre. ¿Se trata de seres inferiores? Los guerrilleros y los narcos se levantaron un día por la mañana muy temprano y dijeron: “vamos a ser unos guerrilleros comunistas malos, unos terroristas malos y unos narcos malísimos”. Estaban aburridos y les dio por ahí porque les sobraba tiempo después de trabajar y vivir dignamente.

Están preparando un golpe de estado de esos parlamentarios en Perú porque han llegado los diablos al poder, han llegado los terroristas, los narcos y los comunistas, por tanto, hay que quitarlos de en medio. ¿Ellos son los culpables de que Vargas Llosa afirmara hace la tira de decenios que Perú estaba jodido y que a ver quién había jodido a Perú? Terrorismo lo hay de muchas clases y no tiene porqué ser sangriento. Además, mientras que los sandinistas de los años 80 eran unos terroristas para EEUU, para otras partes del mundo eran unos luchadores por la libertad al tiempo que EEUU afirmaba que los luchadores por la libertad era la guerrilla contrarrevolucionaria apoyada por la CIA y pagada en buena parte con la droga que consumían negros y blancos en el mismo EEUU. Yo apoyaré a mi país y a Occidente, en especial a Europa, no me sumaré nunca al pensamiento débil de la izquierda porque la izquierda no es eso. Pero a mí me enseñaron a pensar en el desfavorecido y además una especie que no colabore entre ella para conservarse no vivirá nunca al menos decentemente.