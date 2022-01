Actualidad, tendencia, «de ahora»... Podrían ser algunos sinónimos de «estar a la moda». Evidentemente a todos nos gusta estar guapos pero es bueno recordar que el paso previo al «estar» es el «ser», por eso el truco infalible para «estar« guapos es «sentirse« guapos (ese sentimiento lo tenemos que «traer puesto» de casa y ya luego en la tienda, buscar algo que vaya en consonancia con él).

Pero cuando te pregunto si «¿estás a la MO-DA?», no me refiero a si eres el más fiel seguidor de «lo más trendy« o a si te has hecho influencer... Esta básica cuestión, es un pequeño test a tu corazón para que te examines a ti mismo y respondas con sinceridad si estás viviendo MOmentos de DAr, ¡eso es «estar a la MODA« de verdad!