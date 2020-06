Familias numerosas y confinamiento

Las familias numerosas se caracterizan por residir en casas que, por muchos metros cuadrados que acumulen, siempre resultan pequeñas. Les garantizo que una casa de 150 metros cuadrados se queda pequeña para 7 personas. No quiero frivolizar porque ya sé que hay familias que tienen que vivir en casas muy pequeñas y son muchos. Pero eso es harina de otro costal.

Las familias son las que compran muchas cosas de todo (en concreto muchas ofertas). En una ocasión, hace ya bastantes años, al pagar una compra en el supermercado, la cajera -previo levantamiento de ceja y mirada amenazante- me dijo que las cajas para las empresas eran las del fondo.

Las familias numerosas son esos grupos de personas que parecen estar siempre en constante movimiento. En la residencia de una familia numerosa (en este caso compuesta por siete personas) siempre hay alguien en los baños, siempre hay alguien hablado por teléfono, siempre hay alguien quejándose porque no se puede concentrar en el estudio con ese follón. Suelen sumarse los amigos y el pasillo se convierte en una manifestación en miniatura. Sus casas son caóticas, divertidas y carentes de intimidad.

Debe ser por esto por lo que me sorprende leer que este confinamiento que hemos vivido ha provocado serios problemas entre las parejas españolas. Serios y numerosos. Parece ser que el número de separaciones se ha disparado y el de divorcios exprés creo que es de record del mundo.

Tal vez mi sorpresa se debe a que las familias numerosas viven inmersas en otras dinámicas y yo no me entero de nada. En mi casa no se puede aburrir nadie y los grandes problemas suelen tener que ver con acertar en la cantidad de comida que hay sobre la mesa (quedarse corto es un horror); con tener contratada una cobertura wifi capaz de aguantar a un matrimonio teletrabajando y cuatro jóvenes asistiendo a clase a través de vídeo conferencias (ya les digo yo que el proveedor me va a poner un monumento a la puerta de su sede; mi casa parece la NASA). Afortunadamente, la abuela no consume megas. Algo es algo. Los problemas llegan cuando los baños (eternamente ocupados por la adolescente) queden libres para que todo el mundo pueda ducharse a tiempo. Es curioso, vaya al baño que vaya, siempre está ocupado por la niña. Es como una cosa de brujería o algo.

Podría pensarse que en una casa con tanta gente dentro se tienen que producir grandes conflictos. Negativo. Se aprende a pasar del asunto. Escapas del problema por la cuenta que te trae.

Es otro mundo.

Estoy pensando en montar un negocio post matrimonial o algo así. Si la pareja de recién casados no soporta estar durante un confinamiento en la misma casa sin descanso, nosotros les acogemos un par de días y se les quita la tontería. Garantizado. Lo que ya no es tan seguro es garantizar un baño vacío en momentos críticos.

Les dejo. Acaban de dejar uno libre.