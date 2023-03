Gelves cuenta con una oficina de información turística. La historia y recomendaciones serán los protagonistas

Gelves es uno de los pueblos con mas historia de nuestra provincia. Algunos ya estarán pensando en Carmona, Osuna y un largo etc., Cuando digo que la historia de Gelves es de siglos les puedo hablar de las poblaciones con ese nivel de población y no como otras ciudades de mayor volumen. Desde el pasado miércoles las personas que se acerquen por ese bello rincón a orillas de Guadalquivir se encontraran con la oficina de turismo. Son más de 100 m2 situada en pleno centro de la localidad. Concretamente en la planta baja de la Antigua Estación de Tranvías, en plena plaza Duque de Alba, cuyo edificio es el único que se conserva en pie de la red de tranvías que recorrió Sevilla y su área metropolitana desde principios del siglo XX. Un edificio de estilo regionalista incluido en el Catálogo de Bienes Protegidos del Consistorio. No olvidemos que ya los fines de semana son muchos los sevillanos que disfrutan de la gastronomía de ese municipio en las inmediaciones de Puerto Gelves, pero no todo es el buen comer, la historia de donde nos encontramos es muy importante y la tierra del gran Joselito “El Gallo” puede presumir de ella. Con motivo de esta inauguración, desde la Delegación Municipal de Turismo, responsable principal del proyecto, se han organizado unas visitas gratuitas guiadas para conocer los principales recursos del municipio, que tendrán lugar hoy domingo. Estas visitas tendrán una duración de 75 minutos y se realizarán en dos turnos (10:30h y 12:30h) con salida de la propia Oficina de Información Turística, donde el número de inscripciones fue importante desde el pasado miércoles, hasta completar los grupos. Así que hoy día del padre me imagino el ambiente de personas paseando por las calles y plazas de esa localidad y la visita obligada al magnifico y único puerto de interior como el de Puerto Gelves. Regresando al tema de la oficina de Turismo, estará abierta en horario de mañana (10:00-14:00h) y tarde (16:00-19:00h) a partir de esa fecha, está dotada con paneles informativos de gran tamaño y un diseño atractivo que informarán de una forma didáctica sobre los diferentes atractivos turísticos de la localidad: orígenes, monumentos, naturaleza, eventos, fiestas, artesanía, gastronomía, ... además de otros recursos audiovisuales. También cuenta con una exposición permanente de piezas de cerámica y madera realizadas por la Escuela de Formación de Artesanos de Gelves. Es otra de las recomendaciones para visitar en Gelves, la escuela de artesanos de esa localidad ofrece trabajos que con mimo y gran maestría salen de ella y llegan a todos los puntos de la provincia y parte del territorio nacional. Todo ellos es obra de la alcaldesa Isabel Herrera y su equipo de gobierno que trabajan muy bien y que poco a poco están consiguiendo sacar adelante los retos marcados por ese equipo de gobierno y quitar parte de la deuda que el ayuntamiento, que baja poco a poco a poco esta. Hoy domingo nuestro saludo para el bello rincón de Gelves y el fomento de vivir su historia y que la conozcamos mejor.