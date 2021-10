Hombres alfa del Sevilla FC

Pues a mí me gusta que existan hombres alfa en el Sevilla FC: José María del Nido versus José Castro y Del Nido hijo como cantera y ya una realidad. Otro gallo le hubiera cantado al Betis con un panorama así. Ha tenido que llegar un veterano y calmado Pellegrini para decirles a los jugadores que deben creer en ellos y que la testiculina es indispensable en el fútbol para que el Betis sude la camiseta hasta la última milésima de segundo. Antes todo era mediocridad y desesperación, ya no nos acordamos del dúo no dinámico sino estático que formaban -y forman- Haro y Catalán. Ni tampoco de Serra Ferrer.

Que un presidente vea cómo otro le quiere arrebatar la poltrona es positivo, lo dicen todos los entendidos cuando se refieren a los jugadores: si fulano sabe que hay dos o tres como él, que juegan en la misma posición, se esforzará más ante las sombras de sus competidores y viceversa, los aspirantes al puesto se partirán la cara en los entrenamientos. Pues en los directivos, igual, el caudillismo no es bueno porque ya se sabe que el poder se atraganta y con él toda la institución.

Lo interesante es que el duelo Del Nido-Castro no está teniendo lugar cuando el equipo va mal, como en el Barça, sino cuando gana copas y puede ser campeón de liga, si bien, a juicio de Del Nido, otro asunto sea la gestión del club. Ya me imagino que Del Nido debe ser de aúpa como persona, sin embargo, lo bueno es que no se rinde y persigue lo que cree que es justo -sea o no por ambición personal-. El hombre ha sido juzgado, condenado, encarcelado y desterrado de cargos institucionales y sin embargo no se viene abajo, seguramente su ambición y su soberbia le están sirviendo de terapia ocupacional para no derrumbarse emocionalmente. Sea como fuera, los luchadores son indispensables y eso que a mí el apellido Del Nido me recuerda a cuando era estudiante y Fuerza Nueva -antecedente de Vox- tenía en ese apellido a dirigentes destacados que, junto a los llamados Guerrilleros de Cristo Rey, escribían en las paredes lo de “Rojos al paredón” o “Rojos, venimos”. Y venían con cadenas en las manos, por lo menos

Mirando atrás sin ira -pero con precaución- observo a un señor que ha metido la mano donde no debía pero que ya ha cumplido condena judicial o la está cumpliendo y, por tanto, empieza a estar libre de pecado a pesar de que la mancha no hay quien se la quite, eso es otro cantar social, extrajudicial. Si estamos en la sociedad de la competitividad el litigio está muy de moda, se supone que esto es lo que mueve el mundo, un triunfador -Castro- que se ve atacado por otro triunfador -Del Nido-, ambos mirando ya al fútbol globalizado del siglo XXI porque ambos coquetean o han coqueteado con el fondo norteamericano 777 Partners. Dos variaciones sobre un mismo tema: el Sevilla FC., al que le deseo lo mejor por su bien y por el de la ciudad a la que representa. Miren por donde mientras más copas gana uno, más follón se forma al olor de la fama y el dinero. La dicha nunca es plena.