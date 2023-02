Isabel Díaz Ayuso, Ana Obregón y la verdad absoluta

No puede ser más indecente eso de utilizar el nombre de un terrorista para atacar a tu adversario político queriendo que parezca un chiste. Txapote no votaba al candidato socialista, ese sujeto mataba a los candidatos de los partidos demócratas que se presentaban a las elecciones. No se puede jugar con estas cosas e Isabel Natividad Díaz Ayuso se ha pasado de graciosa esta vez.

No puede ser más indecente eso de pactar con los herederos de ETA, sí los herederos de ETA. La banda criminal siempre tuvo un brazo político que daba la cara ante los medios para apoyar, de forma expresa muchas veces, la actividad terrorista de ETA. Y con los que pacta ahora Pedro Sánchez son los que han continuado esa actividad política porque entendieron que sus objetivos solo se podían conseguirse por la vía pacífica. Eso sí, apoyaron a los etarras y los siguen apoyando aunque parezcan la Dama de las Camelias. Han condenado la violencia de forma expresa aunque siguen haciendo ojitos a los asesinos de ETA.

No puede ser más indecente eso de gastar el dinero público en bobadas y no ocuparse, de verdad, de la sanidad pública o de la investigación. Aunque el Gobierno actual presume de gastar más que nadie en esa investigación científica (cosa que es cierta) no duda en dejarse el dinero en asuntos de dudosa necesidad si se compara con la investigación contra el cáncer, por ejemplo. No es suficiente el esfuerzo si se trata de salvar vidas humanas y de mejorar la calidad de vida de todos ahora y siempre.

No puede ser más indecente eso de pedir responsabilidades al Gobierno de la nación respecto a la sanidad pública o la investigación si cuando te toca a ti viajas a Houston para que atiendan a un ser querido, no se puede pensar en lo público solo cuando eres el patrón de una fundación que necesita fondos (no se puede ir por libre y solo acompañado si te interesa). Ana Obregón ha arremetido contra Pedro Sánchez y ha mezclado, para ello, churras con merinas. Ha dicho que el Gobierno está muy ocupado sacando violadores a la calle y que, por eso, no se reciben los suficientes fondos públicos en las fundaciones. Mezquino y poco gracioso.

Siempre existen distintas versiones de la realidad aunque la verdad es una sola.

Sea como sea, aquí les dejo el trabajo de Ugur Gallenkus. Maravilloso. La realidad es poliédrica aunque la verdad es una sola. Nos guste o no, es una sola. El problema es encontrarla entre tanto humo y tanta falsedad.