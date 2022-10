La crisis que vivimos aumenta las botellonas de los fines de semana y el consumo de otras sustancias

Lamentable lo que vivimos cada fin de semana en rincones de nuestra ciudad y en pueblos, jóvenes de poca edad beben hasta perder el control y algo que parecía que estaba medianamente controlado se ha convertido en un espectáculo lamentable cada fin de semana. Me llama la atención que cuando algunos de estos jóvenes llegan a ingresar en hospitales por comas etílicos, los propios padres al ser avisados por el centro no son consciente de la realidad que tienen en sus casas. La aventura con el alcohol comienza la tarde de los viernes, les invito a que se acerquen a cualquier supermercado y verán como una avalancha de jóvenes se acercan a comprar bebidas alcohólicas de las denominadas blancas, este pasado viernes se me acerca una chavala de unos diecisiete años me pide si le puedo pasar por la caja dos botellas de ginebra, naturalmente que mi respuesta fue negativa , pero el que tiene más de dieciocho años es el encargado de pagar todo tras una colecta que tuvo lugar en las puertas del supe, la obligación del dependiente es solicitarle el documento nacional de identidad que tiene que presentar y así se hace. Aquí podría ser el momento de poner coto al número de bebidas que se llevan por persona y no vender más de una, solución que propongo. Pero la verdad que los datos de la mayoría de los jóvenes con el alcohol son muy preocupantes y un mal de la sociedad actual y que el tiempo será el encargado de que se encuentren con enfermedades de todo tipo a lo largo del tiempo. Diversas investigaciones han concluido que, debido a que el cerebro solo alcanza su máximo desarrollo hacia los 21 años, el consumo de alcohol a temprana edad afecta el progreso madurativo de este órgano. En este sentido el efecto que generan las bebidas alcohólicas produce deficiencias en la formación de la corteza cerebral, las conexiones con los lóbulos parietales y la comunicación entre ambos hemisferios cerebrales. Se ha extendido la costumbre de beber en «atracón» o «binge drinking», consumo intenso de alcohol que se realiza en un escaso lapso, localizado fundamentalmente en el fin de semana. Del 58,5% que había consumido bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, casi todos (99,8%) habían bebido en fin de semana, mientras que sólo un 39,3% lo había hecho en días laborables. En cuanto a la frecuencia, un 23% de los estudiantes había bebido todos los fines de semana. Cuando vemos estas cifras que son publicadas por los profesionales de la salud y de equipos médicos se nos ponen lo pelos de punta, pero es la realidad de lo que se vive en las ciudades los fines de semana. Quien no se ha levantado un domingo para hacer deporte o pasear a una hora temprana y ve los lugares donde se han celebrado estos botellones, son un espectáculo verdaderamente penoso y que va contra la salud de los demás. Pero si vemos los datos que presentan la guardia civil y policía en los controles de los fines de semana, la cosa también se las trae, adultos conduciendo con alcohol, drogas y estupefacientes. Una sociedad en la que todo va muy de prisa y donde tendríamos que vigilar y enseñar la realidad de todo este mundo ya que a la larga es un mal donde muchas vidas se quedan en el camino.