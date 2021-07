La localidad de Espartinas cambia su imagen

El Ayuntamiento de Espartinas va a acometer una importante actuación en el casco histórico del municipio, concretamente en la avenida Leal Castaño, en la calle Maestro Nacional Curro Íñigo, el Callejón de la Justicia y la calle Mártires de la Iglesia. Se trata de vías que presentan graves problemas en el asfalto desde que en 2007 se cambiara el firme existente por otro formado por losas, cuyo resultado ha sido nefasto para vehículos y peatones, provocando numerosas caídas de viandantes y destrozos en las ruedas de los vehículos. Los numerosos arreglos llevados a cabo en estas vías no son duraderos en el tiempo y el gobierno municipal ha tomado la decisión de levantar el suelo actual para cambiarlo por un adoquinado de pequeñas dimensiones, que aguanta y absorbe perfectamente las vibraciones y el peso de los vehículos. Este cambio de pavimento se llevará a cabo en las calles Leal Castaño, Maestro Nacional Curro Íñigo y Mártires de la Iglesia. Por su parte, el callejón de la Justicia será pavimentado completamente. Por otro lado, y siguiendo las recomendaciones del Plan de Movilidad Urbana Sostenible aprobado recientemente se actuará para mejorar el tránsito de peatones, con actuaciones en los acerados, que serán más amplios. Se eliminarán los numerosos obstáculos que el peatón encuentra en estas calles y se dotará de nuevos pasos de peatones en estas vías, poniendo en valor la movilidad no motorizada. Con esta actuación, se busca mejorar la seguridad de los viandantes y fomentar el acceso a pie a los comercios de la zona. “Se trata de una importante actuación para corregir la obra realizada por anteriores gobiernos en el casco histórico, donde día sí y día también tenemos caídas y ruedas reventadas por la mala elección de un suelo no apto para el tránsito de vehículos. Además, vamos a fomentar el papel del peatón en el casco antiguo, mejorando nuestras aceras, haciéndolas más amplias y accesibles. Estamos seguros de que esta obra tendrá una gran acogida entre los vecinos y vecinas de Espartinas”, ha destacado la alcaldesa, Cristina Los Arcos. El presupuesto de la obra asciende a 282.937, 81 que se financiarán íntegramente gracias a la ampliación del Programa de Cooperación en Inversiones y Servicios dentro del Plan Contigo de la Diputación de Sevilla. Como otros municipios de la provincia y la propia capital se aprovecha los meses de verano para acometer obras necesarias, primero por aquello de vacaciones y menos gente y además con esos fondos que llegan de Diputación de Sevilla que tanta falta hace para solucionar temas de primera necesidad.