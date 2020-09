Las fechorías de Franco y los problemas reales de los españoles

No, no quiero hablar de la época de la dictadura, es muy cansino; ni tampoco de la pandemia del coronavirus que nos tiene a todos con el corazón encogido, alicaídos y con pocas esperanzas de que acabe pronto esta tragedia; escribo sobre otra tragedia, sobre nuestra tragedia política.

El escenario actual, no puede ser más desastroso. Por encima de los 50.000 muertos, miles de familias rotas que no pudieron dar el último adiós a sus seres queridos; una crisis económica y social sin precedentes, con una caída del PIB mayor que el que se produjo durante la guerra civil española; una destrucción de empresas, empresarios, autónomos y trabajadores sin límite, con una tasa de paro superior al 20 por ciento, con un virus desgraciadamente activo en expansión y sin control; y así podría continuar con otros males que están muy presentes en nuestras vidas; pero no, no nos preocupemos más, nuestro gobierno ya ha encontrado la solución a todas estas cuestiones: la nueva Ley de Memoria Histórica, la Ley de Memoria Democrática. Parece ser que nuestros problemas y nuestros debates pasan por la eliminación de la Fundación Francisco Franco, la creación de un cementerio civil en El Valle de los Caídos, la anulación de los títulos nobiliarios concedidos por Franco o la anulación de los juicios por causas políticas en la época de la dictadura. Otra vez Franco en la palestra. ¿Estos son nuestros problemas? Claramente, no. Nos quieren engañar, despistar o equivocar, entreteniéndonos con todos estos temas tan importantes aunque a día de hoy marginales y, así, no afrontar y centrar sus esfuerzos en los verdaderos y graves problemas que tenemos en este país.

El gobierno socialcomunista liderado por esta pareja tóxica formada por Pedro y Pablo, y sus compañeros del ejecutivo (independentistas, separatistas y comunistas, que tienen como denominador común su odio a España) nos quieren ocultar nuestra grave situación, sacando nuevamente el tema preferido de Sánchez: Franco y sus fechorías.

Y lo más grave de todo es que, una vez más, van a conseguir su propósito. La 1 de Televisión Española, con Rosa María Mateo como peón de la pareja, al igual que La Sexta y Cuatro, trabajarán en ese sentido, minimizando nuestros males y focalizando sus programas en hechos parciales ocurridos desde el año 1935 hasta donde quieran.

¡Ya está bien! Por favor, Sr. Presidente, Vice- Presidentes (son varios), y ministros, ¿quieren gestionar y centrarse en los auténticos problemas que tenemos los españoles y que no son pocos? ¿Pueden dar alguna solución a estas situaciones? Y luego, una vez resueltos los mismos, los que realmente nos hacen sufrir, dedíquense a sus otras cosas, importantes pero mucho menos urgentes, como es la ley de la eutanasia, o la de la memoria histórica o a lo que quieran, pero por favor y lo pido una vez más, resuelvan los problemas que más nos duelen y si no saben o no pueden ¡márchense!