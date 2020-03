Las mujeres del 28A son bipartidistas

Desde los medios, me informó en su día el diario El Español de lo siguiente (https://www.elespanol.com/espana/politica/20190503/vox-solo-votantes-mujeres-unidas-podemos-paso/395461331_0.html):

Las mujeres españolas no apostaron de manera mayoritaria ni por Vox ni por Unidas Podemos en las elecciones generales del 28 de abril [de 2019]. De hecho, fueron los dos partidos que menos votaron. En el caso de Vox, tan sólo obtuvo un 28% de apoyos femeninos y 767.456 votos. Tampoco Unidas Podemos, que precisamente cambió su nombre para reivindicar el espacio de las mujeres, obtuvo buenas cifras entre las féminas. Los apoyos al partido se quedaron en un 35,9% y 1.341.521 votos.

El Partido Socialista fue el más votado por las mujeres con un 54,8% de apoyos y 4.097.849 votos, seguido del Partido Popular con un 55,5% y 2.416.232 votos y Ciudadanos, con un 48% y 1.983.880 votos.

Son los resultados del análisis post-electoral elaborado por SocioMétrica para EL ESPAÑOL, del que se extrae que las mujeres españolas apostaron más por los dos partidos tradicionales (PSOE y PP) con representación en el Congreso de los Diputados.

De lo anterior se deduce que las mujeres españolas no eran entonces tan de izquierdas como dan la impresión por las manifestaciones callejeras que se producen y el adoctrinamiento continuo que nos dan los medios –sobre todo la SER y RTVE- puesto que “el voto femenino fue conservador en comparación con el masculino, pues ellas apostaron por los tres partidos más situados en el centro, PSOE, PP y Cs”. PSOE + Podemos = 5.439.370 votos. PP + Ciudadanos + Vox = 5.167.568 votos, si no he contado mal. O sea, empate técnico.

Fue significativa la caída de votos en Podemos. Hay otra conclusión que se deriva del voto femenino de aquellas elecciones. La realidad de lo que piensa la mujer está distorsionada por una minoría chillona que implanta sus teorías fuera de la más rigurosa realidad, pero eso es normal en la sociedad porque la mayoría de los catalanes no quieren la independencia y el gato se lo llevan al agua los más gritones y en las llamadas primaveras árabes miles de jóvenes salían a la calle para pedir una sociedad abierta y en las elecciones vencían los partidos más conservadores. Incluso en España en el franquismo y en la transición fueron los comunistas los más gritones y los que más presencia tenían y a la hora de la verdad nunca lograron más de 23 diputados. Es decir, las apariencias engañan y la Historia es mucho más compleja de lo que parece. Sin embargo, los medios no hacen más que simplificarla porque eso se vende más y mejor. La política y el periodismo están peleados con la ciencia que los estudia, de ahí que no admitan librepensadores en sus filas.

Las mujeres fueron bipartidistas en las elecciones de abril del año pasado pero luego llegaron las de noviembre y aparecieron algunos cambios que veremos mañana en esta misma sección.