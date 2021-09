Lo de la bandera jode

Hasta a mí, que siempre he apostado por la tricolor o por la bandera roja, me ha jodido mucho el gesto de quitar la bandera constitucional para que no salga en pantalla cuando, tras la sentada con Sánchez, habló esa otra mediocridad de la política española cual es el presidente catalán que sin embargo se llama Aragonés, como la corona a la que Cataluña estuvo ligada históricamente. Cuando vi el gesto en TV, primero me sorprendí y luego me pregunté con qué claridad me habían puesto ante mis ojos la entidad moral y ética de este personal que ha obligado a doblegarse ante él a todo un estado, humillando al rey y forzando a su presidente a inclinar la cabeza, si bien el personaje no es difícil de convencer para que lo haga.

Vamos a suponer que, como los propios independentistas querían, aquello hubiera sido la reunión de dos naciones: España y Cataluña. Cuando se reúnen dos máximos dirigentes de dos naciones, tras el encuentro se suele celebrar una rueda de prensa y ambos dignatarios tienen tras de sí a las dos banderas de los dos países. Pues esta gente no respeta ni eso, la imagen de la retirada de la bandera constitucional y estatal me daba vueltas en la cabeza, incluso me llegué a preguntar si estaba ante auténticos nazis y qué harían estos individuos si realmente fueran los encargados de conducir a Cataluña como nación, ¿les pondrían a los catalanes constitucionalistas distintivos en el pecho como los nazis a los judíos? Se puede odiar a tu colega de mesa y lo que representa pero existe la educación, la diplomacia, el respeto ante lo que las banderas proyectan. Las banderas, objetivamente hablando, no son más que telas de colores. El significado se lo damos nosotros y eso hay que respetarlo, tanto respeto merece la enseña catalana como la estatal española, quieran o no quieran todos y cada uno de los catalanes aún son españoles, a la mitad, al menos, de los catalanes esa bandera constitucional no les estorba ni les disgusta, es increíble en manos de quién estamos porque estamos en sus manos y no desde ahora sino desde hace varias legislaturas, a estos monstruos no los ha creado solamente Sánchez.

En nuestros días, la señera existe legal y oficialmente porque existe la bandera constitucional que es la que dio paso en 1978 a la España de las autonomías en la que Cataluña, Euskadi y Galicia siempre han sido consideradas como “nacionalidades históricas” que fue una de las causas de la “sublevación” de Andalucía en 1977 y 1980. Yo he asistido en Madrid a fiestas del PCE en 1977 y años posteriores en las que la bandera comunista y la constitucional o estatal estaban a uno y otro lado de los mítines de cierre de las fiestas protagonizados por Carrillo y Pasionaria. El honorable Tarradellas aceptó esa bandera que ayer retiraban del primer plano acaso para llevarla al desván de los chismes. ¿Es que aquí cada cual va a hacer lo que le dé la gana tanto con la bandera oficial de España como con el idioma oficial de España? ¿Es que alguien retira una bandera oficial de un país histórico, dentro del territorio de ese país, o una presidenta carga contra una médico por hablar en el idioma oficial de España que es el castellano y todo el mundo se va de rositas? Luego llega un pobre hombre que roba una gallina y se la carga. Fuerte con los débiles y débiles con los fuertes, eso es lo que hacen los cobardes y los mediocres, eso es lo que están haciendo con mi país y nadie tiene lo que hay que tener para frenar todo este desvarío que no es de derechas ni de izquierdas, es de fundamentalistas talibanes o peor porque todos estos ortodoxos han tenido la oportunidad de educarse y estudiar en un mundo desarrollado y plural hasta que llegaron ellos aplastando libertades en la propia Cataluña, una maravillosa zona de España donde tengo familia catalana y de la que me están echando poco a poco estos Torquemadas.