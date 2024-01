Los cardos borriqueros de Barceló

No esperaba una genialidad del señor Barceló, pero tampoco la cosa de cardos borriqueros que ha presentado el mallorquín como cartel de la Bienal en la tierra de las flores. Ya podía haber puesto el nombre de María Borrico en el cartel, la célebre cantaora de la Isla de León. Por los de los cardos, digo. Por cierto, y sin ánimo de sacar la faca: ¿Tiene este señor algún problema con los artistas de Sevilla? Ha puesto a varios en el cartel y de Sevilla, lo que se dice Sevilla capital, solo a Caracol. Luego están Fernanda y Bernarda, Antonio Mairena, Agujetas, Rancapino, Camarón y Paco de Lucía. Un poco más y no pone a ningún gachó. Pocas mujeres, para ser un cartel de un festival sevillano, si tenemos en cuenta que la Niña de los Peines era de Sevilla. No sé qué mensaje subliminal ha intentado mandarnos Barceló con el desaire a las artistas jondas y las flores, pero no tiene la maldita gracia. Los cardos borriqueros salen del toto de una especie de bailarina equilibrista, ¿bolera?, ¿un guiño a La Campanera o a La Nena? No entiendo nada, de verdad. Supongo que si en el cartel no aparece el nombre de ninguna bailaora sevillana, en la tierra del baile, es porque habrá creído que cumplía con esa bailarina algo albertiana, de Alberti. Este cartel se parece mucho al que pintó el poeta del Puerto para la V Bienal, la de 1988. En cuanto a la programación de esta edición del magno festival, se ve claramente que está hecha por los representantes artísticos. En un tiempo récord, además, si tenemos en cuenta que el nuevo director aterrizó en julio del pasado año. Es imposible hacer una programación en cinco meses, y en verano. A no ser que haya más de un director, que tiene toda la pinta. Flamenca sí que es, desde luego, de ahí el cartel. Una programación que ni pintada para después de la paliza de los festivales de los pueblos.