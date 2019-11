Love Story

Las historias de amor son preciosas. A veces difíciles, tortuosas o arrasadoras, pero siempre enternecedoras, entrañables, maravillosas. Las historias de amor son las que llenan de felicidad nuestras vidas. Además, las historias de amor son impredecibles. Unos días parecen imposibles y horas después estalla una piñata de la que caen pétalos de rosa, el sonido de un millón de besos y sonrisas amables.

Se nos han enamorado los niños. Todo eso que se dijeron ha quedado olvidado, ese odio que rezumaba en cada palabra se ha diluido, un abrazo ha servido para sellar un pacto eterno de amor que hará felices a la pareja y a todos los que rodeamos a los nuevos Romeo y Julieta. Un futuro prometedor les espera.

Eso sí, deben estar alerta los enamorados porque la tentación existe y son muchos los envidiosos que querrán destruir semejante historia de amor. La envidia es muy mala. Falta por saber si consentirán esta bonita relación los antiguos pretendientes o los que quisieran ser protagonistas. Ay, he puesto un ejemplo poco afortunado. Romeo y Julieta tuvieron un final trágico porque nadie quería ese amor y les arrastraron a un abismo de muerte. No se me va, ahora, de la cabeza.

Esperemos que se quieran de verdad, que no sea esta demostración de cariño solo producto de la inercia en la relación o un amor interesado. De momento, esperemos a saber si hay boda o la cosa se queda en nada. Vayamos despacito.