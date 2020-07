Maera. Figura del toreo

Maera ,ha sido uno de los diestros sevillanos y trianeros que han liderado históricamente, un año, el escalafón de toreros,esto ocurrió en 1923.

No es cualquier cosa.

Nació en el barrio de Triana, el 9 de febrero de 1896.

Se hizo en la cuadrilla de Juan Belmonte desde 1915 como banderillero. Arte que dominaba.

Actúa como novillero en las temporadas 1919 y 1920.

Tomó la alternativa el 28 de agosto de 1921 en el Puerto de Santa María (Cádiz), de manos de Rafael “El Gallo”.

Indica Cossío: “Maera fue un torero valiente, de los más valientes que hemos conocido; ésta fue su característica, el valor; un valor tranquilo, sereno, frío, sin teatralerías ni exteriorizaciones espectaculares; estaba en la plaza con la misma seguridad, con la misma tranquilidad que en el café o en su casa”.

El toreo de Maera siempre proporcionaba emoción y, poco a poco, a medida que fue perfeccionando su estilo, logró ser un artista. Sin embargo, durante el último año que toreó, se pudo apreciar que iba a morir.

Falleció el 16 de Noviembre de 1924 había toreado en Melilla, junto a Antonio Cañero e Ignacio Sánchez Mejías. Se encuentra mal, y no asiste a un banquete que en su honor ofrece el general Sanjurjo. Las altas fiebres, por problemas pulmonares que padecía debido a la tuberculosis, eran enormes, por lo que viaja a Sevilla, pero el 11 de diciembre de 1924 fallece a sus 28 años de edad.

En su lápida consta:

"DEPA

Manuel García López

(Maera)

Matador de toros

Falleció el 11 de diciembre de 1924

A la edad de 28 años

¡Hijo del alma!

Tu madre y hermanos no te olvidan."

Triana tampoco.

“Maera lay still, his head on his arms, his face in the sand. He felt warm and sticky from the bleeding. Each time he felt the horn coming. Sometimes the bull only bumped him with his head. Once the horn went all the way through him and he felt it go into the sand. Some one had the bull by the tail. They were swearing at him and flopping the cape in his face. Then the bull was gone. Some men picked Maera up and started to run with him toward the barriers through the gate out the passageway around under the grandstand to the infirmary. They laid Maera down on the cot and one of the men went out for the doctor. The others stood around. The doctor came running from the coral where he had been sewing up picador horses. He had to stop and wash his hands. There was a great shouting going on in the grandstand overhead. Maera felt everything getting larger and larger and then smaller and smaller. Then it got larger and larger and larger and then smaller and smaller. Then everything commenced to run faster and faster as when they speed up a cinematograph film. Then he was dead.”

¯ Ernest Hemingway, In Our Time

Muerte al atardecer

Ernest Hemingway

Maera yacía inmóvil, la cabeza sobre los brazos, la cara en la arena. Sentía el calor y la viscosidad de la hemorragia. Cada vez presagiaba la llegada del cuerno. A veces el toro tan solo le daba un golpe con la cabeza. Una vez sintió que el cuerno lo atravesaba completamente y se clavaba en la arena. Alguien agarró al toro por la cola. Maldecían al animal y le pasaban la capa por la cara. Entonces el toro desapareció. Unos hombres levantaron a Maera y echaron a correr con él hacia la barrera, se metieron en el portal y siguieron el pasillo en curva que iba por debajo de la tribuna hasta la enfermería. Dejaron a Maera sobre una litera y uno de los hombres se fue a buscar al médico. Los otros se quedaron a su lado. El médico llegó corriendo del corral, donde había estado cosiendo a los caballos de los picadores. Tuvo que dejarlo y lavarse las manos. En la tribula que había sobre su cabeza se oía un enorme estruendo. Maera sintió que todo se hacía más y más grande, y luego más y más pequeño. Luego se hizo más y más grande y luego más y más pequeño. Después todo comenzó a pasar por delante de sus ojos cada vez más rápido, como cuando se acelera una película. Luego ya estaba muerto.