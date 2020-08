Manzan y Marbleau

Continuando con otra de las series que he iniciado durante la “pandemia”, sobre Exposiciones No Celebradas a Causa del Virus todavía, doy a las páginas de este rotativo –“El Decano de la Prensa Española” dos de ellas aunque es de esperar que pronto se hagan.

Comentar exposiciones que se han suspendido o que no se han hecho, debería ser el deporte internacional nacional ahora y de la misma categoría que las Olimpiadas. Pero no es justo que a pesar de las medidas de seguridad que se están tomando, se queden en stand by no sólo la posibilidad de realizarla, sino de comentarla.

Mª HELENA MANZÁN, debió dejar muchas cosas atrás para dedicarse a la pintura. No fue una decisión fácil abandonar una estabilidad laboral y económica, por la precariedad que el arte brinda a los neófitos. Le costó tiempo abrirse paso y llegar a Sevilla, ciudad que adora por el ambiente de creatividad que encuentra. Por eso mismo, y aunque de momento su exposición, como la de otros tantos autores, debería ser reseñada por los dos motivos antes señalados: por el Homenaje íntimo que supone a uno de sus queridos maestros y por lo que representa su pintura: la serie de telas casi evanescentes llenas de colores sutiles que recuerdan los paisajes de su vida en Brasil, en Italia, en Sevilla.

Esperamos que se vayan encontrando soluciones para el covid y que de esa manera vuelvan averse abiertas todas las salas, incluida esta, de Martín Villa, 5, 5º.