¿Millones de euros sevillanos para Sánchez?

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, anunció en su momento que la liquidación del ejercicio presupuestario de 2018 del Ayuntamiento hispalense arrojó un superávit o excedente de más de 50 millones de euros, con lo que tales fondos iban a ser aplicados en inversiones para la ciudad.

Más tarde, la concejal delegada de Hacienda y Administración Pública de Sevilla, la socialista Sonia Gaya, hizo público que el Ayuntamiento hispalense ha registrado un superávit de 94,4 millones de euros en 2019, una cuantía cuyo uso esperaba que sea flexibilizado por el Estado para poder ser empleado principalmente en medidas que permitan atajar las consecuencias de la pandemia provocada por el coronavirus en la ciudad.

Además, indicó que la ciudad poesía un acumulado de tesorería de 58,3 millones y un saldo en las cuentas bancarias municipales, a día 12 de mayo de 2020, de 115,7 millones, de los que unos 65 millones corresponden a cuentas corrientes y 50 millones a depósitos a plazo fijo.

Hace muy poco, el pasado día 9, los medios publicaron que “el alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha destacado la labor "titánica" que ha llevado a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez para poder contener la pandemia de coronavirus, incluso teniendo que tomar "decisiones durísimas" que eran criticadas por algunos gobiernos regionales, los cuales ahora toman decisiones similares a las del titán Sánchez, ante los rebrotes, al volver a tener las competencias sanitarias.

Bueno, entonces supongo que no tendrá inconveniente el señor Espadas en prestarle al titán Sánchez el dinero de todos los sevillanos que está en la alcancía para poner su granito de arena con vistas a que sea el gobierno del estado -y no Sonia Gaya ni los malos de la Junta de Andalucía- quien haga frente a la pandemia, No sólo no creo que se oponga sino que para él será un honor cederle la pasta y que no te la devuelvan nunca porque decirte que regresará el dinero en 10 o 14 años es como tener un tío en América.

Por su parte, Europa Press daba cuenta en abril de este año que “el Consejo de Alcaldes del PP de Sevilla pide que ayuntamientos puedan usar sus superávit y un Plan Supera extraordinario”, al tiempo que tales ediles instaban al Ejecutivo a "pagar los 700 millones que el Estado adeuda al conjunto de las entidades locales del IVA correspondiente a diciembre de 2017; a poner en marcha medidas extraordinarias de liquidez, especialmente para que aquellas entidades locales que no hayan tenido superávit en sus cuentas públicas puedan poner en marcha medidas y ayudas puestas frente a la pandemia, y a designar a las entidades locales como beneficiarias de aquellos fondos de impulso prioritario de políticas sociales y de reconstrucción social y económica que se habiliten por el Estado dirigidos a las comunidades autónomas". Asimismo, el PP pretendía "que la nueva programación de Fondos e Iniciativas Europeas 2021-2027 se reoriente y adapte a la reconstrucción de las economías locales con la creación de fondos específicos cuyos destinatarios sean las entidades locales".

Sin embargo, como la legislación que respalda la decisión de darle los superávits municipales es obra del propio PP cuando estaba en el gobierno, supongo que no le importará al PP que desde Madrid metan la mano en la hucha por muchas ventajas que ofrezcan a cambio desde la capital de la Villa y Corte. Ahora bien, me informan los medios, otrosí, que antes de aprobarse la dentellada en la FEMP -gracias al voto de calidad de su socialista presidente- tuvo lugar una reunión telemática en la que los regidores de Madrid, Zaragoza y Murcia (PP), Bilbao (PNV), Cádiz (Adelante Cádiz), Lleida (ERC), Granada (Ciudadanos), Reus (Junts), Santa Cruz de Tenerife (Coalición Canaria) y Pontevedra (BNG) reclamaron al Ejecutivo poder utilizar su remanente sin condicionamientos y le advirtieron que no encontrará el respaldo suficiente para convalidar el decreto “expoliador” en el Congreso. El alcalde de Valencia Joan Ribó (Compromís) no pudo acudir a la cita, pero suscribió el documento.

Juan Espadas ni estaba ni se le esperó, este hombre llega a ministro seguro, y esta vez no va a ser sólo un rumor como lo fue hace meses. Supongo que el dinero para su tranvía y el resto del cuento de la lechera de la revolución llamada programa Respira ya estará atado y bien atado. A mí me gusta, muy digno de Proyectópolis, pero hasta que no lo vea no me lo creeré.