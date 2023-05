Muerte anunciada del sanchismo

Menudo batacazo se han pegado el Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez y el sanchismo. Esto dije el sábado, en Desvariando: “...Y Sánchez acusando al PP de “embarrar la campaña”, quizá porque sabe lo que le espera mañana por la noche”. Se veía venir, porque la campaña estaba siendo un desastre, lo ha sido de cabo a rabo y, por lo visto, los únicos sanchistas que han triunfado en estas elecciones han sido los de Bildu. España, los españoles, les han dicho no a Sánchez, a pesar de sus prebendas electorales, de vaciar la caja pública para comprar el voto de jóvenes, pensionistas, parados y desencantados de la izquierda, que ha acabado en el basurero de la historia. Le han dicho claramente que no todo vale y lo han castigado de manera dura, por cruzar todas las líneas rojas. Le ha brindado un éxito sin precedentes a la derecha, con Feijóo al frente, que en sólo un año ha sabido poner al Partido Popular en lo alto del todo y en el camino de volver a gobernar el país en general, desde Ayamonte a Almería y desde Cádiz a Tarragona. Ha sido una verdadera paliza, un rejón de muerte a un partido que si ya estaba mal hoy está más tieso que un bacalao, como toda la izquierda y la extrema izquierda. Sánchez ni siquiera fue capaz de dar la cara anoche bajando a Ferraz para consolar a sus compañeros de partido, con lo que demuestra la clase de líder que es. Podría remediar algo el desastre presentando hoy mismo su dimisión irrevocable, asumiendo la culpa de la derrota, entendiendo el mensaje de los ciudadanos y convocando elecciones generales para que los españoles decidan. No parece probable, aunque sólo sea para que sus compañeros de partido no acaben perdiendo del todo la dignidad. Los ha llevado al matadero y le ha dado la puntilla a un partido sin el que no se puede entender la historia política y social de nuestro país, con sus defectos y sus virtudes. Quería un plebiscito y lo ha tenido. Y le han pedido claramente que se vaya a su casa. Ya está tardando.