No acercarse a un chino no es racismo

Informativo matinal de la Cadena SER de ayer: se están dando demostraciones de racismo porque la gente no quiere nada con los chinos, el personal se cree que todos llevan el coronavirus ése que no se sabe de dónde ha llegado, a lo mejor son los gringos con sus armas ultrasecretas porque cada vez que surge una gran molestia para el Tío Sam aparecen cánceres o aparecen virus en los que molestan y quién sabe lo que nos espera en el futuro. Lo que acabo de decir son resquicios de mi época progre, cuando le echábamos a la CIA la culpa de todo y decíamos que hasta Jiménez del Oso –ése que hablaba de ovnis y otros asuntos misteriosos en TV- pertenecía a la mentada organización de espionaje.

Es evidente que la inmensa mayoría de los chinos no porta el coronavirus ni el emperadorvirus ni el reyvirus pero la primera misión de un ser vivo en general y de una persona en particular es conservarse viva ella misma, ésa es su primera meta y su prioridad absoluta, incluyendo a la propia Madre Teresa de Calcuta que lo hacía mediante una supuesta entrega a los demás. Por tanto, por si las moscas (o los murciélagos, ratas o serpientes, a todos se les culpa de transmitir el bicho) parece comprensible que alguien no desee pasar cerca de algún chino. Pero, carajo, eso no convierte a nadie en un racista que esta progresía barata de salón se está pasando con su miedo a que vuelva Hitler cuando si Hitler y sus maestros los supremacistas blancos de la Inglaterra del XIX llegaron al poder fue porque lo permitió lo que la SER representa: el mercado imperialista en este caso de lo comunicacional, respaldado por capital que lo mismo procede de Qatar que de México o de USA.

La SER no es xenófoba ni racista cuando echa a la calle a la cantidad de gente que ha echado y cuando un jefecillo le dice a uno de sus redactores en los informativos de Andalucía: “Dame algo para abrir que sea positivo para el PSOE”. Simplemente está actuando como cree correcto para sobrevivir como empresa. Y yo cuando le digo a mi hermano Ricardo quítate de mi vera que estás muy resfriado y me vas a contagiar, no deseo que mi hermano desaparezca de la faz de la Tierra ni soy un racista contra mi misma sangre. Es que hay quien se pasa mil pueblos un día sí y el otro también. Periodismo y rigor científico son conceptos que parecen incompatibles cuando por medio está el dinero, es decir, la captación de audiencia-publicidad a base de moralinas fáciles.