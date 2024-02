No cierres los ojos

Porque es mucho lo que tenemos contigo, lo que vivimos contigo, lo que soñamos contigo. Lo que has sembrado, lo que has enseñado, lo que has atado. Corazones, miradas, manos. Todo pendiente de Ti, todo enlazado a tu figura, abrazado a tu imagen. Carne rendida, sangre chorreante, pecho hinchado, y los ojos color miel siempre semiabiertos. La muerte la tienes dentro, y a punto está de culminar su triunfo. Pero tus ojos aún no han llegado a cerrarse. Ni los ojos ni la boca a pesar de la sangre que cerca merodea. ¿Por qué? ¿Para no dejar de mirarnos a los que a tu alrededor nos congregamos? ¿Para no dejar de predicarnos en la paz quieta de tu capilla? Hablan bajito esas pupilas, como un susurro de la postrera luz que verán. Brillan palabras claras que cortan como espadas: «Bienaventurados... Amaos...», en espera de la espiración postrera que será aliento para nuestra vida.

Días de cultos en tu honor, semana de ceniza y domingo de tentaciones. Te contemplamos en lo alto de San Andrés, el rito que vuelve –“lo que es nuestro, lo que hemos vivido, la transmisión de la fe y del amor...” en palabras del párroco don Francisco-, la vida suma una cifra más, la hermandad, setenta y cinco años bajo tu bendito nombre, haciendo historia y obra de Sevilla aquel «grupo de mujeres que habían subido con Él a Jerusalén e iban siguiéndole de cerca», que recoge el evangelio. Suena el estribillo de las coplas estas noches en que tiembla la memoria, reuniendo a los vivos y los muertos junto a Ti: “Oh Caridad cómo duele / que el fuego de tu Pasión / en un sepulcro se entierre, / ábrelo con mi oración”. Y después de la honra del templo se abrirán las calles a tu paso en tarde de incienso y lirios.