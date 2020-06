El sujeto político del feminismo se desdibuja de forma acelerada, motivado por un panorama que nos conduce peligrosamente a una competición muy patriarcal. Defender nuestra pureza feminista o dictar sentencia con cada argumentación, sin entusiasmo por la réplica, son actitudes más cercanas a los movimientos totalitarios que a los pacifistas. Llevamos meses entrando en una guerra que no conduce a nada. En una búsqueda absurda por ser la mejor feminista. Poniendo el dedo acusador en todas aquellas que cuestionan o preguntan si vamos por el camino correcto. Planteándonos si apartar a las que se desvían de los preceptos más puristas. ¡Tú no eres una buena feminista!, nos reprochamos unas a otras. Como si supiéramos de verdad hacia dónde nos llevará esta corriente de pensamiento... que justo se expande y abre paso a otra realidad no transitada, en el mayor contexto de incertidumbre de nuestra historia.

Hace unos días, de nuevo nos mentimos de cabeza en un barrizal político/feminista para explicar al mundo qué significa ser feminista. Montero se enfrentó a la diputada de Vox, Macarena Olona, con un gesto muy revelador de lo mucho que vende en este país la indignación; llevándose las manos a la cabeza ante un cuestionamiento de Olona a la falta de esfuerzo de las mujeres. Según Olona, no conciliamos ni sabemos gestionar esta crisis post COVID de los cuidados, simplemente porque somos una vagas. Tras un cruce de acusaciones (en el que se mencionó incluso la depilación femenina como punto reseñable para enseñar con orgullo el carnet de feminista) Montero nos deleitó con una intervención, que se ha convertido esta semana en lo más viral. Un video en el que se habla de la cultura del esfuerzo, pero también de la rivalidad entre mujeres y las estrategias patriarcales sutiles, que no vemos venir. Incapaces de no entrar al ring, con cada gancho vamos perdiendo sangre y no podemos perder de vista que en la arena política, las palabras son muchos más que armas; la kinésica también. Todo lo que debería unirnos como oprimidas, lo olvidamos en un segundo. Preferimos enseñar con orgullo nuestro carnet inmaculado de buena feminista, antes de plantearnos dónde nos llevan estas catfight y a quién beneficia la fractura del movimiento.