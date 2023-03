¡No se aguanta, ya está deseando volver a la Vida!

Este cuarto domingo de Cuaresma, es domingo de Laetare, que significa domingo de la alegría. Otra parada en la cuaresma y otro paréntesis en el camino penitencial de preparación hacia la semana santa, este domingo nada de ayuno, la oración que sea en acción de gracias y la limosna de buen grado para alegrar este día a algún pobre. Este domingo y el de “gaudete” en adviento, son dos domingos especiales en la liturgia, donde la Iglesia quiere hacer presente de manera mas concreta y potente, la alegría de la vida, la esperanza, el estar bien con Dios. Por eso os traigo este video, porque no hay mayor alegría que esta victoria, no hay mayor enemigo vencido, no hay mejor guerrero que luche a nuestro lado para que tengamos vida, y vida en abundancia.

Feliz domingo.