No te cuentes cuentos

Por Inés Arasa Ganadora de la XV edición www.excelencialiteraria.com

Ella podía ser libre, pero no lo sabía. No se había dado cuenta de que no necesitaba a ningún chico a su lado para sonreír, de que era el maquillaje con el que embadurnaba la cara lo que le hacía verse perdida y triste cuando se miraba al espejo. No era consciente de que era ella la que debería decidir cómo darse a conocer, sin hacer caso a los chismes ni a los juicios.

Al fin llegó un día en el que dejó de sufrir por el qué dirán y decidió descubrirse a sí misma. Re

paró en que no le gustaba la ropa ajustada, en que los jerséis de punto le hacían sentirse más guapa, en que su pelo rizado quedaba más bonito si no lo regaba con tanto producto químico y en que no le valía la pena destrozarse los pies a cambio de un poco más de altura.

Había llegado la hora de empezar de cero, pues resistir dentro de la burbuja que se había montado a su alrededor no le hacía ningún bien. Se convenció de que era mucho más que la persona que hasta entonces había creído ser; que tenía capacidad de llegar más alto de lo que todo el mundo consideraba.

Y lo hizo.

Su sonrisa fue la que atrajo a los chicos, y su sentido del humor el que provocó que sus amigas quisieran pasar más tiempo a su lado.

Había pasado demasiados años viviendo en una fantasía dañina, y los cuentos de hadas –como bien se dio cuenta– son solo eso: simples cuentos.