Olona-Abascal, Iglesias-Díaz, a freír espárragos

Llorado se viene de casa y los experimentos hay que hacerlos con gaseosa. Por una punta del reparto político y por la otra hay señores y señoras peleando, delante de todos -y detrás, lo que no sabemos debe ser apasionante y escalofriante- sin lavar los trapos sucios en casa, en un culebrón tragicómico que nos sirve para charlas en el bar o en los encuentros genéricamente considerados.

¿A qué viene esa batalla entre Olona y Abascal? ¿Tan poco se quieren a sí mismos que precisan tener cada uno su grupo de palmeros? ¿Y Pablo Iglesias con Yolanda Díaz? Oigan, que están ustedes llevando una nación de primera línea en Europa y en el mundo, que las peleas se escenifican dentro del partido y no cuando se está gobernando. La izquierda siempre ha sido así, en mis tiempos a Iglesias le hubiéramos llamado “pico de oro”, y en Andalucía se le puede decir que tiene salida pa tó, con la diferencia de que ahora ni vence ni convence. El otro día llenó el salón de actos de Ingenieros con la misma copla de siempre, de los siglos XIX-XX. Cuando le toque el turno a Yolanda, ¿también va a ir otro montón de fieles a escucharla? ¿No les basta con el sainete que nos ha ofrecido la izquierda en las elecciones andaluzas? Este personal está imbuido por la doctrina del tú puedes muchacho, muchacha, power to you, only to you, se les ha olvidado que si hemos llegado hasta aquí como especie ha sido gracias a la colaboración, forzada, pero colaboración, precisamente para no desaparecer.

Una cosa es el debate y la autocrítica para avanzar y otra las pugnas estando en el gobierno central de una nación, y mucho peor son las peleas cuando España está llena de fundamentalistas del nacionalismo. Creí que la voz de Vox iba a sonar muy alta, atronadora, con esto de la eliminación del delito de sedición y sin embargo lo que más aparece en los medios son las cuitas entre Macarena y Santiago y cierra Vox. Pero, Macarena, si es usted una mujer hecha y derecha, abogada ilustre, ¿ignoraba que la política es así? Claro, como que carece usted de empaque político y de cariño infantil y necesita ser Peret con sus palmeros detrás o, mejor, aquella María Jiménez en plena forma jaleada por sus acompañantes en el tablao de Los Gallos, en Sevilla. Si no ha aguantado ni una bofetada electoral en Andalucía porque lo que se le da bien es el cuerpo a cuerpo en Las Cortes y no la realidad de la vida externa a los escaños...

Y, usted, señor Abascal, ¿le teme a Macarena? ¿No es usted tan patriota? ¿Tan español? Entonces, ¿por qué no ha mimado más a esa mujer para que no se vaya y le fracture el voto a usted en concreto y a la derecha en general? Será usted un macho alfa agresivo, pero no es inteligente ni buen estratega.

Están clavadas dos cruces en el monte del olvido del bien común, para la derecha y para la izquierda. Sevilla tuvo que ser con su lunita plateada la que fuera testigo del desamor de Macarena Olona, hey, Macarena, ahaaaa. Hay dos matrimonios políticos a porfía, ambos lo hacen tanto de noche como de día. Lo que tiene uno que aguantar por culpa de este personal con dodotis que no es digno de estar en la alta política y sin haber demostrado aún nada práctico en favor de España están a la gresca. A este personal hay que mandarlo a freír espárragos por el bien de nuestra salud psíquica y vitalicia en general. A ver si los espárragos los nutren y les desarrollan los sesos.