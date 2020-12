Para una buena foto, los políticos se apuntan a Estepa

Han sido días de ir y venir de políticos de todos los colores a la ciudad de Estepa, el vicepresidente de la Junta, la secretaria del socialismo en Andalucía Susana Diaz y ahora le toca el turno a los Diputados que no pierden la oportunidad de acercase a este bello pueblo y salir en la foto. De todos es sabido que en esta época Estepa llega a pleno empleo, los mantecados y polvorones que se fabrican allí están ya en países del mundo entero, también la pandemia afecta a este sector, aunque los resultados sean buenos. Pero que mejor sitio para ir y poder hacerse la foto, Estepa. Acercarse a lugares donde hay problemas de cualquier tipo no transmite buen rollo, pero ya que han estado por allí por que no han visitado Marchena, La Luisiana, Écija y otros pueblos que lo han pasado mal por culpa del famoso benceno en el agua potable y que lo están pasando complicado para el abastecimiento, claro eso no vende y allí ni han ido. Todos a Estepa y contar lo bien que están los puestos de trabajo, de lo cual nos alegramos como no podía ser de otra manera. Milagros Marcos, portavoz de Agricultura en el Congreso de los Diputados; Mario Garcés, portavoz de Economía en el Congreso de los Diputados, Teresa Jiménez Becerril, diputada nacional por Sevilla y Sol Cruz Guzmán, diputada nacional por Sevilla han visitado hoy las dependencias de La Estepeña. El alcalde de Estepa, Antonio Jesús Muñoz Quirós y gran parte de la Corporación Municipal del ayuntamiento estepeño han recibido a las tres diputadas y al diputado a las puertas de la fábrica. Los cuatro diputados han afirmado que Estepa es Marca España, por lo que merecen todo el apoyo de las instituciones sin diferencia de color político, ha resaltado el diputado Mario Garcés. La diputada Milagros Marcos ha señalado que apoyará la petición del Ayuntamiento de Estepa para declarar el Aroma de Estepa como Bien Inmaterial de la Humanidad. Por su parte el alcalde de Estepa ha reconocido que la campaña, en efecto, se ha visto afectada gravemente por la pandemia, especialmente en lo que a venta de nuestros dulces se refiere, en los despachos principalmente. De cualquier modo, el mandatario se muestra optimista ante una Navidad que ya tenemos encima y en la que confía que los consumidores compren Mantecados y Polvorones de Estepa. José María Fernández, secretario del consejo regulador de la IGP Mantecados y Polvorones de Estepa ha estado presente en la visita junto a Marcos y Rafael Galván, responsables de la marca La Estepeña. Bueno pues espero que esas propuestas se convierta en realidad y vuelvan a esta ciudad en cualquier momento sea para bien o para mal, aunque lo segundo lo veo mas complicado.