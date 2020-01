Que Iglesias demuestre su estilo

En vista de que ya habrá un gobierno de coalición de izquierdas, social-comunista, con Pablo Iglesias ocupando una de las vicepresidencias y su mujer, Irene Montero, de ministra –de esto no se puede hablar, porque te brean en las redes sociales los intolerantes podemitas–, lo que tendrían que hacer es demostrar que es cierto lo que decían, que había otras maneras de gobernar un país y de hacer política social de verdad.

Como ciudadano harto de todo lo que tiene que ver con la política, espero que así sea, sobre todo por parte de Unidas Podemos, porque de Sánchez no espero nada nuevo que me sorprenda. De entrada, el hecho de que Iglesias e Irene Montero vayan a estar juntos en el Gobierno, demuestra que no trae un estilo bueno, porque dijo hace casi dos años, en febrero de 2018, que el único mérito de Ana Botella, alcaldesa de Madrid, era “ser la mujer de Aznar”. Se refería a ella como “mujer de” o “esposa de”,, haciendo alarde de su conocido machismo, por no citarla. Pero, claro, el caso de Irene Montero es distinto, porque será ministra por sus propios méritos.

Carmen Romero, la esposa de Felipe González, hizo más méritos que ella y en una época más difícil, y nunca fue ministra. Fue una destacada sindicalista de UGT y diputada por Cádiz durante más catorce años, desde 1989 a 2004. Además, diputada europea hasta hace seis años. ¿Se imaginan que Felipe la hubiera colocado de ministra en alguno de sus gobiernos? O Zapatero.

Para Iglesias, estos eran la casta. Ya no lo son, desde que tiene hipoteca alta. No es que la política madrileña de padres abulenses de Tormellas no tenga méritos para ser ministra, pero está claro que con Iglesias se le apareció la Virgen roja, de Fernando Arrabal. Irene conoció a Iglesias y se dedicó a Podemos por completo, dejando hasta su proyecto de tesis doctoral sobre nuevos métodos de inclusión educativa.

En seis años, solo seis, la avispada podemita ha hecho un carrerón y está a días de ser nombrada nada menos que ministra de España. Y, según algunos, el padre de sus hijos no ha tenido nada que ver. La doble vara de medir de esta izquierda de ahora, de otro estilo, dicen, y el que se atreva a hablar, que se busque un búnker. Felipe González y Carmen Romero, y José María Aznar y Ana Botella compartieron partidos, pero nunca Gobierno. Irene Montero e Iglesias no solo mandan en Podemos, sino que van a estar juntos en el Ejecutivo, algo que no había pasado nunca en nuestro país. ¿Es este el nuevo estilo del que hablaba Iglesias cuando machacaba a la casta en las tertulias para hacerse un hueco en la casta? Sí, adobado a veces con lloreras al más puro estilo pantojil.