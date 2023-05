¿Qué pasará con la Bienal?

Con el socialista Antonio Muñoz en la alcaldía de Sevilla, Chema Blanco estaba seguro en su cargo de director de la Bienal de Flamenco. Con la llegada del popular José Luis Sanz, está por ver qué va a pasar con un señor que en sólo una edición casi se carga el magno festival hispalense. Nunca entendí que le dieran el cargo a quien venía de dejar mal herido el Festival de Nimes (Francia), que era un modelo de flamenquería. Nada más llegar arremetió contra críticos de flamenco de la capital andaluza, algo que no había hecho ninguno de los directores de la muestra. O sea, arremetió contra los medios, que llevan décadas siendo generosos con el festival. Tres ediciones pidió el actual director para lograr su objetivo: cambiarlo y que no lo conociera ni la madre que lo parió. Ojalá haya cambios, porque la Bienal lleva dos décadas muriéndose, aunque se llenen los teatros. Un festival que le dio la espalda a Sevilla, una de las cunas principales del flamenco. Alguna vez he señalado lo importante que sería que el festival le devolviera a Sevilla el sitio que siempre tuvo en el flamenco, que perdió hace tiempo. Los sevillanos apenas conocen la historia del arte jondo, donde se coció todo, surgieron los primeros grandes profesionales del género y se consolidaron los cafés cantantes antes que en ningún otro lugar del país, cogiendo el testigo de los salones de baile, el principio de todo. La Bienal puede contar la historia, pero esto no lo podría hacer nunca Chema Blanco, por dos motivos fundamentales: porque no sabe y, sobre todo, porque no le duele Sevilla. En realidad detesta el espíritu flamenco de los sevillanos, el mundo de las peñas y la flamencología. Sólo pensar que pudiera estar dos ediciones más, que podría ser, es para ponerse malo. Así que habrá que estar pendientes a posibles cambios, absolutamente necesarios.