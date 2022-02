Que te atiendan en catalán antes que en castellano

Siempre había escuchado que el inglés era fundamental y que aprender idiomas te abría muchas puertas. Lo que desconocía era que saber catalán era vital si querías solventar una incidencia con una empresa española.

Me pasó este fin de semana. Me encontraba en Córdoba pasando el día y decidí que iba a retrasar mi billete de tren al día siguiente. Por la web de Renfe fue misión imposible, así que decidí llamar al número de atención al cliente.

Lo primero que te pregunta la locución es en qué idioma quieres que te resuelva la incidencia. Yo pulsaba el castellano, me dejaba en espera y me decía que llamase minutos más tarde ante las numerosas llamadas que estaban recibiendo. No sé qué volumen de llamadas pueden tener un domingo a las 21 horas, pero ese es otro tema.

Viendo que el horario de salida de mi tren se aproximaba decidí elegir que me atendiesen en catalán. Como se imaginarán, yo de catalán sé tres cosas: ‘bona nit’, ‘merci’ y ‘aquel que diu’.

Yo sabía que el robot lo primero que hace es preguntar el motivo de la llamada, así que no se me ocurrió decir otra cosa que “cambi de billet”. Resultó que no iba tan mal encaminado y el robot lo entendió. Una vez me confirmó que ese era mi problema, me derivó a un agente. La conversación fue la siguiente:

-Bona nit

-Bona nit

-Quería cambiar un billete de tren de Córdoba a Sevilla que sale en una hora.

-Dígame sus datos para proceder al cambio.

Por desgracia, muchas empresas de aquí tienen este sistema. Si llamas a una empresa de comunicación y pides que te atiendan en castellano, puede que la persona que esté al otro lado de la línea telefónica esté cerca de Córdoba, pero la de Argentina. Si pides que te atiendan en catalán, te pasan con alguien de Lérida que ¡Sorpresa! También sabe castellano.

Lo rápido que solucioné mi incidencia gracias al catalán. Para que digan que los idiomas no valen para nada.