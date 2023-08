Rubiales no está para gilipolleces y decide seguir ganando casi dos mil euros a diario

Luis Rubiales no está para gilipolleces con el asunto del beso obligado a una jugadora durante la entrega de medallas en Sidney, tras la victoria de la selección femenina de fútbol que la convertía en campeona del mundo. No está para gilipolleces y cree que todos los demás, los que no les ríen las gracias y dicen sí a todo, somos tontos, idiotas y unos pringados. Eso dijo antes de que le cayera encima todo el peso de las consecuencias que un acto como ese debe producir. Y, ahora, no está para gilipolleces y lo que debería hacer es dimitir inmediatamente. Pero creo yo que en lugar de dimitir lo que estará haciendo en la intimidad es llevarse la mano a la entrepierna como hizo en el palco de autoridades durante el partido. No se puede ser más maleducado y soez.

Luis Rubiales no entiende nada y está demostrando ser un tipo bastante desagradable. Las disculpas que ha pedido son para desmayarse. Se victimiza, carga las culpas sobre los demás y llega a decir que se disculpa porque no le cabe otra y que ya ha aprendido que en público no deben hacerse algunas cosas, como si en privado sí pudieran hacerse. No entiende que las mujeres españolas que forman parte de esa selección han ganado una copa del mundo y que eso significa muchas cosas. Son las protagonistas, son las que van a romper muros y dejar el camino libre para miles de niñas que quieren jugar al fútbol sin parecer bichos raros y sin que les traten como jugadoras de segunda, son mujeres que invitan a que se practique el fútbol femenino y cualquier otro deporte que parezca ser ‘cosa de hombres’. No entiende Rubiales que un representante del deporte español no se puede comportar como un macarra de tercera y con el machilurismo como estandarte.

Rubiales debe dimitir inmediatamente. Se lo están pidiendo desde todos los foros y se lo piden desde el presidente del Gobierno de España hasta el que escribe. Además, me temo que se lo pide hasta la última mujer de este país que tenga un mínimo de sensibilidad con el trato machista que tienen que soportar las mujeres en muchos ámbitos de la vida.

Es una pena que por un impresentable y necio no se esté hablando de la enorme y maravillosa victoria de un grupo de mujeres que han colocado el deporte español en lo más alto. Lo de llevarse la mano a la entrepierna y lo de besar a las mujeres sin consentimiento ya no cabe en una sociedad moderna que trata de reconciliarse con las mujeres.

Rubiales dimita ya mismo, por favor. Hágase un favor y háganos el mayor favor que nos puede regalar. Hoy mismo si es posible.