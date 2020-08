Una buena experiencia para el verano, visitar las vias verdes y senderos

Este verano que no todos hemos salido de vacaciones y nos gustaría hacer algo diferente, podría ser el pasear por algunas de nuestras Vía verdes o utilizar los senderos por lugares de verdadero encanto. Para quien les escribe una de las que mas me llamo la atención fue la Vía Verde de Montellano, Coripe la de la Sierra, una antigua vía de ferrocarril que se puede visitar en coche, bicicleta o caminando. Lo mejor de todo es comenzar a primera hora de la mañana con jun buen desayuno molinero en la cantina y comenzar el recorrido donde entre otras cosas podrán ver la mayor colonia de buitres leonados de España y el popular chaparro de la Vega, este por sus dimensiones esta en el libro Guines de los récords. Como todo en estas fechas no esta es su mejor momento y será la Diputación de Sevilla quien se encargue de adecentarlas en un espacio muy corto de tiempo. Siete serán las jornadas de trekking por parajes singulares de la provincia, que la Diputación va a ofertar a las personas amantes del senderismo en Sevilla y que se celebrarán entre los meses de septiembre y diciembre próximos, dentro del calendario del II Programa Provincial de Senderos, que la Institución pone en marcha de manera coordinada entre sus áreas de Cultura y Ciudadanía y de Cohesión Territorial y con la colaboración de la Federación Andaluza de Montañismo y una decena de municipios sevillanos. Sendero La Zarcita, en Aznalcollar, que se había desarrollado el 8 de marzo, con más de un centenar de participantes. Una vez llegada la provincia a la fase de desescalada, tras el período de confinamiento, la Diputación retomaba el calendario del Programa de Senderos con dos jornadas, una a finales de junio por el Sendero Sierra de San Pablo, en Montellano, y otra a mitad de julio, por el Sendero Las Estaciones del Huéznar, en El Pedroso, ambas con muy buena acogida entre el público, con 51 y 87 participantes, respectivamente. Este recorrido se retomara en breve el 13 de septiembre, por el Sendero Los Molinos de Ciudadeja, en Las Navas de la Concepción; el 27 de septiembre por el Sendero que discurre entre Guillena y Castilblanco de los Arroyos, que es segunda etapa del Camino de Santiago y séptima etapa del Segundo Gran Circular; el 11 de octubre, por el Sendero Las Allanadas SL-A 217, en Gilena; el 25 de octubre, por el Sendero La Romera-Presa del Corbones, en La Puebla de Cazalla; el 8 de noviembre, por el Sendero Magrado Pedro Otero, en Guadalcanal; el 22 de noviembre, por el Sendero El Batrocal, en El Real de la Jara, y el 13 de diciembre, por el Sendero Munigua, en Villanueva del Río y Minas. Una vez adecentadas estarán esperandoles para disfrutar de esos bellos parajes que este año seria la novedad ante el cambio de costumbres que nos trae el Covid 19. Si puede no se lo pierdan.